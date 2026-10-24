Ülke geneli ortak yazılı sınav takvimi belli oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacak dersler ve sınav tarihleri Millî Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Ortak yazılı sınav sonuçlarına göre öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak, okullar ve sınıflar arasında karşılaştırmalı veri oluşturulmayacak. Peki, 6,7,9 ve 10. sınıf ortak sınavlar ne zaman?

Kaydet a- | +A

1.Dönem ortak sınav takvimi öğrenciler ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. Millî Eğitim Bakanlığınca, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacak dersler ve sınav tarihleri belirlendi. Yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde toplam 8 ülke geneli ortak yazılı sınav gerçekleştirilecek. Sınavlarda, öğrencilerin cevaplarını kendilerinin oluşturacakları açık uçlu sorular kullanılacak.



Ülke geneli ortak yazılı sınavlar; 1. dönemde 6. sınıf matematik, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı, 7.sınıf Türkçe ve 9. sınıf matematik derslerinden; 2. dönemde ise 7. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı, 6. sınıf Türkçe ve 10. sınıf matematik derslerinden gerçekleştirilecek.

1.Dönem ortak sınav takvimi açıklandı! 6,7,9 ve 10. sınıf ortak sınavlar ne zaman?

ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Birinci dönem birinci yazılı sınavları 11-12 Kasım 2026'da, birinci dönem ikinci yazılı sınavları 5-6 Ocak 2027'de, ikinci dönem birinci yazılı sınavları 6-7 Nisan 2027'de, ikinci dönem ikinci yazılı sınavları 8-9 Haziran 2027'de yapılacak.

1. Dönem 1. Yazılı Sınavları

6. Sınıf

Matematik

11 Kasım 2026 Çarşamba

10. Sınıf

Türk Dili ve Edebiyatı

12 Kasım 2026 Perşembe

1. Dönem 2. Yazılı Sınavları

7. Sınıf

Türkçe

5 Ocak 2027 Salı

9. Sınıf

Matematik

6 Ocak 2027 Çarşamba



Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala