1.Dönem ortak sınav takvimi açıklandı! 6,7,9 ve 10. sınıf ortak sınavlar ne zaman?
Ülke geneli ortak yazılı sınav takvimi belli oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacak dersler ve sınav tarihleri Millî Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Ortak yazılı sınav sonuçlarına göre öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak, okullar ve sınıflar arasında karşılaştırmalı veri oluşturulmayacak. Peki, 6,7,9 ve 10. sınıf ortak sınavlar ne zaman?
1.Dönem ortak sınav takvimi öğrenciler ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. Millî Eğitim Bakanlığınca, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacak dersler ve sınav tarihleri belirlendi. Yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde toplam 8 ülke geneli ortak yazılı sınav gerçekleştirilecek. Sınavlarda, öğrencilerin cevaplarını kendilerinin oluşturacakları açık uçlu sorular kullanılacak.
Ülke geneli ortak yazılı sınavlar; 1. dönemde 6. sınıf matematik, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı, 7.sınıf Türkçe ve 9. sınıf matematik derslerinden; 2. dönemde ise 7. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı, 6. sınıf Türkçe ve 10. sınıf matematik derslerinden gerçekleştirilecek.
ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Birinci dönem birinci yazılı sınavları 11-12 Kasım 2026'da, birinci dönem ikinci yazılı sınavları 5-6 Ocak 2027'de, ikinci dönem birinci yazılı sınavları 6-7 Nisan 2027'de, ikinci dönem ikinci yazılı sınavları 8-9 Haziran 2027'de yapılacak.
1. Dönem 1. Yazılı Sınavları
6. Sınıf
Matematik
11 Kasım 2026 Çarşamba
10. Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı
12 Kasım 2026 Perşembe
1. Dönem 2. Yazılı Sınavları
7. Sınıf
Türkçe
5 Ocak 2027 Salı
9. Sınıf
Matematik
6 Ocak 2027 Çarşamba