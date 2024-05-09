20 bin öğretmen atamasında yeni mülakat sistemi taslağına göre salondan çıkmadan puan öğrenilecek

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklamasının ardından mülakat sistemi nasıl olacak sorusu araştırılırken taslak belli oldu. %50 KPSS ve %50 mülakatın etkili olacağının duyurulmasıyla beraber mülakatın detayları gündeme geldi.

Milyonlarca öğretmeni sevindiren haberin gelmesiyle beraber atamaların mülakat var mı merak edilirken nasıl uygulanacağı da araştırıldı. Bugün ise taslağa dair bilgiler öğrenildi.

HaberTürk'te yer alan bilgilere göre, 14 haftalık konulardan sorumlu olunurken kamera kaydına da alınacak. 45 dakika sürecekken adaylara kod verilecek ve heyet kimliklerine ulaşamayacak.

Öğretmen adayları salondan çıkmadan puanlarına da erişebilecek.

Adaylara, mülakata girmeden önce sistem üzerinden gelecek mesaj ile sorumlu oldukları ders ve konu hakkında bilgi verileceği öğrenildi.

Genel kültür sorularının olmaması beklenirken, Değerlendirme Komisyonu adayın puanını salondan çıkmadan puanlayacak.

En çok atama olacak branş dağılımı ise şöyle oldu:

Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik için 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi için 1.594 ve İngilizce için 968.