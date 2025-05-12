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20 Haziran’a kaç gün kaldı? Yaz tatili sayacı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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20 Haziran’a kaç gün kaldı? Yaz tatili sayacı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okulların kapanacağı tarih haziran ayına gün gün yaklaşırken merak konusu oldu. Okulların kapanması için geri sayım başlamışken yaz tatili sayacı araştırılmaya başlandı. MEB tarafından yayınlanan takvime göre okullar 20 Haziran Cuma günü kapanacak.

Yaz tatili için heyecan şimdiden başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre karneler 20 Haziran 2025 Cuma günü çalacak. Bu tarihte son ders ziliyle üç aylık yaz tatiline başlayacak.

20 HAZİRAN’A KAÇ GÜN KALDI?

 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü sona erecek. 12 Mayıs itibarıyla 20 Haziran’a 39 gün kaldı. Yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılı ise Eylül ayında başlayacak. 

20 Haziran’a kaç gün kaldı? Yaz tatili sayacı - 1. Resim

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. Öğrenciler bu tarihten sonra yaz tatiline başlayacak.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

2025 yılı yaz tatili için heyecan başladı. 12 Mayıs 2025  tarihi baz alındığında, okulların kapanmasına tam olarak 39 gün kaldı. 

20 Haziran’a kaç gün kaldı? Yaz tatili sayacı - 2. Resim

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

MEB’in yeni bir karar almaması durumunda okullarda karneler haziran ayının üçüncü haftasında dağıtılacak. 20 Haziran Cuma günü Türkiye genelinde tüm okullarda son ders zili çalacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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