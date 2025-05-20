20 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl? Çeyrek altını kazanan isim

Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mayıs 2025 14:47 - Güncelleme: 20 Mayıs 2025 14:47 - Güncelleme:

Gelinim Mutfakta 20 Mayıs Salı günü sonuçlarını izleyiciler yakından takip ediyor. Ezgi, Sahra, Gizem ve Ebru arasından 20 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin bölümün ardından belli oluyor.

20 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oluyor. Ezgi, Sahra, Gizem ve Ebru arasındaki mücadele izleyicileri ekran başına toplarken gelinler kaynanalardan yüksek puanlar almak için mücadele ediyor. 20 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 20 Mayıs Salı günü Gelinim Mutfakta programında kıyasıya rekabet ekrana yansıyor. Haftanın ilk gününde gelinler hünerlerini en yüksek puan almak için sergiliyor. Yarışmaya yeni katılan Ebru ile birlikte rekabet kızışırken Ezgi, Sahra ve Gizem arasındaki gerilim ekrana yansıdı. Kaynanalardan en yüksek puanı alan gelin günün birincisi olurken haftalık puan sıralamasını birinci tamamlayan gelin Cuma günü 10 altın bileziğin sahibi oluyor. 20 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU Hafta finalinde 10 altın bileziğin sahibi olmak isteyen gelinler hünerlerini sergiledi. Bugün gelinler "Sebzeli Patates Bohçası" yemeği ile yarıştı. 20 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu bölümün ardından belli olacak. 19 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu: Gizem: 20 Sahra: 15 Ebru: 13 Ezgi: 13 İlgili Haber Aslı Hünel’in annesi Şükran Hünel öldü mü, neden öldü?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan