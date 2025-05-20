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Aslı Hünel’in annesi Şükran Hünel öldü mü, neden öldü?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aslı Hünel’in annesi Şükran Hünel öldü mü, neden öldü?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel ile oyuncu kardeşi Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel, sağlık sorunları nedeniyle vefat etti. Cenazenin nereden kaldırılacağı belli oldu. Şükran Hünel'in ölüm nedeni merak ediliyor.

Kanal D’nin sevilen programı “Gelinim Mutfakta”nın sunucusu Aslı Hünel ve abisi Saruhan Hünel, anneleri Şükran Hünel'i kaybetti. 

ASLI HÜNEL'İN ANNESİ ŞÜKRAN HÜNEL NEDEN ÖLDÜ?

Aslı Hünel, 20 Mayıs 2025 sabahı Instagram hesabından annesi Şükran Hünel’in vefat ettiğini duyurdu. 

Şükran Hünel’in bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü ve uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyor. Aslı Hünel’in daha önce yaptığı paylaşımlarda, annesinin 48 ameliyat geçirdiğini ve hastanelerde uzun yıllar geçirdiğini ifade etmişti.

Aslı Hünel duygusal paylaşımında, “Canımızdan öte sevdiğimiz, biricik annemiz Şükran Hünel hakkın rahmetine kavuştu. Hayatımıza sevgisiyle yön veren, dualarıyla bizi saran, gücüyle her zaman bize ilham olan en kıymetlimizi kaybettik” sözleriyle ifade etti.

Aslı Hünel’in annesi Şükran Hünel öldü mü, neden öldü? - 1. Resim

ASLI HÜNEL'İN ANNESİNİN HASTALIĞI NE?

Aslı Hünel, annesinin 40 batın (karın) ve 8 göz ameliyatı dahil toplam 48 ameliyat geçirdiğini belirtmiş, özellikle mide ameliyatlarının zincirleme sağlık sorunlarına yol açtığını ifade etmişti. Ancak, vefatına yol açan hastalığın detayları kamuoyuyla paylaşılmadı. 

Aslı Hünel’in annesi Şükran Hünel öldü mü, neden öldü? - 2. Resim

ŞÜKRAN HÜNEL CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Şükran Hünel’in cenaze töreni, Aslı Hünel’in sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla netleşti. Cenaze, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü İstanbul’daki Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Celaliye Yeni Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Aslı Hünel, paylaşımında sevenlerinden dua beklediğini ifade ederek, “Dualarınızı eksik etmeyin” notunu düştü.

Aslı Hünel’in annesi Şükran Hünel öldü mü, neden öldü? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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