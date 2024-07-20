20 Temmuz Cumartesi Esenler ilçesi su kesintisi 20.00'de bitecek

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Temmuz 2024 18:08 - Güncelleme: 20 Temmuz 2024 18:16 - Güncelleme:

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20 Temmuz Cumartesi öğle saatlerinde başlayan İstanbul Esenler su kesintisinin en zaman biteceği araştırmaları yapılıyor. Esenler'de birçok mahallede geçerli olan su arızasını gidermek için İSKİ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.