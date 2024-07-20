20 Temmuz Cumartesi Esenler ilçesi su kesintisi 20.00'de bitecek
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
20 Temmuz Cumartesi öğle saatlerinde başlayan İstanbul Esenler su kesintisinin en zaman biteceği araştırmaları yapılıyor. Esenler'de birçok mahallede geçerli olan su arızasını gidermek için İSKİ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Bugün öğle saatlerinde başlayan İstanbul Esenler su kesintisi içme suyunda meydana gelen arıza sebepli birçok mahallede su kesintisi yaşanıyor.
İSTANBUL ESENLER SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
20 Temmuz Cumartesi günü Esenler'in birkaç mahallesinde meydana gelen arızanın ne zaman biteceği öğrenildi.
Esenler'de Menderes, Kazım Karabekir ve Birlik mahallerinde devam eden su kesintisinin saat 20.00 civarında sona ermesi bekleniyor.
20 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ İSTANBUL SU KESİNTİLERİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda Şile, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde su kesintisi bildiriminde bulunuldu.
Maltepe Gülsuyu mahallesinde su kesintisinin saat 18.30 civarı, Ataşehir Barbaros ve Yeni Sahra mahallerinde 20.00 civarı son bulması bekleniyor. Şile'de ise 20.00'ye kadar su verilmeyecek.