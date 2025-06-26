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2002'de EuroLeague şampiyonu olan ilk Türk basketbolcu kimdir? NBA'da oynayan 4. basketbolcu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bugün sorulan 2002'de EuroLeague şampiyonu olan ilk Türk basketbolcu ve NBA'da oynayan dördüncü basketbolcu kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor.

ATV'de Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 50 bin TL'lik sorusunda 2002'de EuroLeague şampiyonu olan ilk Türk basketbolcu ve NBA'da oynayan dördüncü basketbolcu kimdir? sorusu soruldu. Şıklara göre sorunun cevabı ve yarışmacının verdiği seçtiği şık merak ediliyor. 

2002'DE EUROLEAGUE ŞAMPİYONU OLAN İLK TÜRK BASKETBOLCU KİMDİR? 

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 50 bin TL'lik sorusunda 2002'de EuroLeague şampiyonu olan ilk Türk basketbolcu ve NBA'da oynayan dördüncü basketbolcu kimdir? sorusu soruldu. 

Şıklar şu şekilde:

A) Hidayet Türkoğlu

B) Mehmet Okur

C) İbrahim Kutluay

D) Mirsad Türkcan

Sorunun cevabı İbrahim Kutluay oldu. 

2002'de EuroLeague şampiyonu olan ilk Türk basketbolcu kimdir? NBA'da oynayan 4. basketbolcu - 1. Resim

 

NBA'DA OYNAYAN 4. BASKETBOLCU KİMDİR?

İbrahim Kutluay, NBA'da oynayan dördüncü Türk basketbolcudur. "Yıldız bir basketbol oyuncusu" olarak anılan Kutluay, Yunan kulübü  Panathinaikos ile 2002 EuroLeague Final Four'unu kazanarak EuroLeague kazanan ilk Türk basketbolcu oldu. 

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında sorulan sorunun cevabı İbrahim Kutluay'dır. 

NBA'DE OYNAYAN İLK TÜRK BASKETBOLCU KİMDİR?

NBA'da oynayan ilk Türk basketbolcu Mirsad Türkcan'dır. All Star oynayan ilk Türk basketbolcu ise Mehmet Okur olmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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