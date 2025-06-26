Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bugün sorulan Marmara Adası'nda bugün doğan birinin doğduğu il hangisidir sorusunun cevabı araştırılıyor.

ATV'de Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 300 bin TL'lik sorusunda Marmara Adası'nda bugün doğan birinin doğduğu il hangisidir? soruldu. Şıklara göre sorunun cevabı ve yarışmacının verdiği seçtiği şık merak ediliyor.

MARMARA ADASI'NDA BUGÜN DOĞAN BİRİNİN DOĞDUĞU İL HANGİSİDİR?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 300 bin TL'lik sorusunda "Marmara Adası'nda bugün doğan birinin doğduğu il hangisidir?" sorusu soruldu.

Şıklar ise şu şekilde:

A) Bursa

B) Balıkesir

C) Çanakkakel



D) İstanbul

Sorunun cevabı "B" şıkkı Balıkesir oldu.