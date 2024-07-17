2023 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi peyzaj mimarlığı başarı sırası 109.276 oldu

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından YÖK Atlas taban puanları 2024 araştırılırken peyzaj mimarlığı bölümüne gitmek isteyen adaylar bu sene peyzaj mimarlığı taban puan sıralamasını merak ediyor.

Tercihler YKS’den daha zor olacak! Sınava katılan adayların yüzde 35’i üniversiteye girecek

Tercihler YKS’den daha zor olacak! Sınava katılan adayların yüzde 35’i üniversiteye girecek

YKS tercihlerinin yapılacağı tarih belli oldu

YKS tercihlerinin yapılacağı tarih belli oldu

Peyzaj mimarlığı bölümünü tercih etmek isteyen öğrenciler YÖK Atlas'ta yer alan 2024 başarı sıralamalarını kontrol ederken tercih dönemi 25 Temmuz-2 Ağustos aralığında yapılacak. Bu yıl peyzaj mimarlığı taban puanları haberimizde yer alıyor.

2024 PEYZAJ MİMARLIĞI TABAN PUANLARI VE SIRALAMASI

2023 yılında peyzaj mimarlığında okullar ve başarı sıralamaları şöyle oldu:

İstanbul Teknik Üniversitesinde taban puan 401,1092 olurken başarı sırası 109.276 oldu.

Ege Üniversitesi'nde taban puan 307,1978 ve sıralama 301.590.

Bursa Teknik Üniversitesi taban puanı 292,3835 ve başarı sırası 358.071 oldu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde puan 288,6168 olurken sıralama 374.436 olarak kaydedildi.

Pamukkale Üniversitesinde peyzaj mimarlığı için taban puan 281,1247 ve sıralama 409.364 olurken,

Trakya Üniversitesi'nde taban 265,9969 ve başarı sırası 494.125 oldu.

PEYZAJ MİMARLIĞI İÇİN HANGİ BÖLÜM GEREKLİ?

Üniversitede peyzaj mimarlığı bölümünü seçmek isteyen adaylar, SAY Puan türünde yer alıyor.