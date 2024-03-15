2023'te en çok kullanılan kız ismi Asel erkek ismi ise Alparslan oldu

Türkiye'de 1. sırada hangi kız ismi var, sorusu cevap buldu. Yıllardır zirvede bulunan Zeynep isim değişti. En çok kullanılan kız ve erkek isimleri belli oldu. Peki, Türkiye'de en çok hangi isimler var? Popüler kız erkek isimleri hangileri? Türkiye'de en çok erkek ismi hangisi 2023? Merak edilenler haberimizde.

2023'te Türkiye'de en çok tercih edilen erkek ve kız bebek isimleri belli oldu. Türkiye genelinde 2023 yılında doğan bebeklere verilen adlar içinde ilk sıraya yerleşenleri derledik. Türkiye'de her dönemde en çok kullanılan kız ismi Zeynep, zirveyi devretti. Peki, Türkiye'de en çok hangi isimler var? Popüler kız erkek isimleri hangileri? İşte detaylar.

TÜRKİYE'DE 1. SIRADA HANGİ KIZ İSMİ VAR?

TÜİK; "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, seçilen yıl içerisinde doğmuş olan bebeklere en çok verilen ilk 30 isim listeledi. 2018-2022 yıllarının birincisi Zeynep ismi değişti. 2023 yılının birincisi 8 bin 114 bebek ile Asel ismi oldu. Sıralama şöyle;

1- Asel - 8.114

2- Zeynep - 7.614

3- Defne - 6.895

4- Zümra - 5.382

5- Asya - 5.224

6- Elif - 4.698

7- Elisa - 4.053

8- Lina - 4.030

9- Gökçe - 3.350

10- Ecrin - 3.321

11- Masal - 3.242

12- Meryem - 3.229

13- Eslem - 3.067

14- Eylül - 3.024

15- Azra - 3.020

EN ÇOK KULLANILAN ERKEK İSMİ NEDİR?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; erkek bebeklerden 8 bin 957'sine Alparslan ismi konuldu.

1- Alparslan - 8.957

2- Yusuf - 5.538

3- Göktuğ - 5.361

4- Ömer Asaf - 4.902

5- Miraç - 4.533

6- Ömer - 4.420

7- Kerem - 4.346

8- Eymen - 4.165

9- Metehan - 3.689

10- Aras - 3.482

11- Muhammed - 3.375

12- Mustafa - 3.285

13- Ali Asaf - 3.187

14- Ali - 3.136

15- Atlas - 3.130