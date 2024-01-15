Yusuf yerini kaptırdı, Zeynep yine zirvede! En popüler bebek isimleri belli oldu

15 Ocak 2024 18:48 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 19:02

Türkiye'nin en popüler bebek isimleri belli oldu, zirvede yer alan isim bu kez şaşırttı. Anne-baba adayları, çocuklarına isim ararken daha çok dizilerden, filmlerden ya da gündemdeki olaylardan etkileniyor. Öte yandan isimlerin anlamlarını da araştırarak kararlarını veriyorlar.

Peki günümüzde en popüler isimler hangileri? Aileler hangi isimleri tercih ediyor? Türkiye'nin bebek isim tercihleri yine sürprizlerle dolu...

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; 2022'de 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi.

BU İSİMLER SADECE BİR BEBEĞE VERİLDİ

2022 verilerine göre yalnızca 1 bebeğe verilen isimler ortaya çıktı.

Bunlar arasında Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat, Eylül Feza, Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kağan Celal isimleri bulunuyor.

İŞTE EN POPÜLER İSİMLER

2022 yılının en popülerlerinde kız isminde ilk sırada yine 'Zeynep' yer aldı. Geçen yıl Zeynep ismi 8 bin 870 bebeğe verildi. Ayrıca 6 bin 854 bebeğe Defne, 6 bin 833 bebeğe ise Asel ismi konuldu.

Kız bebeklerde Zeynep, Defne ve Asel isimlerini sırasıyla Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin takip etti.

ERKEKLERDE ZİRVE DEĞİŞTİ

Hemen hemen her yıl ilk sırada yer alan 'Yusuf' isminin yerini bu kez 'Alparslan' aldı. En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 8 bin 366'sına Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konuldu.

Bu isimleri sırasıyla Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf takip etti.

Öte yandan 15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum meydana geldi.