2024 İstanbul Tiyatro Festivali 22 Ekim-19 Kasım tarihlerinde yapılacak

İstanbul Tiyatro Festivali 2024 için tarihler belli oldu. 22 Ekim-19 Kasım 2024 tarihleri arasında birbirinden değerli eserler tiyatro sahnesinde tiyatro severler ile buluşacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 28. kez gerçekleştirilecek olan İstanbul Tiyatro Festivali, tiyatro tutkunlarını yeniden büyülü sahnelerle buluşturmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ NE ZAMAN?

22 Ekim - 19 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde, hem yerli hem de uluslararası yapımlar izleyicilerin karşısına çıkacak. Festivalin bu yılki küratörlüğünü Mehmet Birkiye üstleniyor.

Festival kapsamında Türkiye ve yurt dışından 19 farklı tiyatro, dans ve performans gösterisi sahnelenecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli yapımlara önemli bir yer ayrılan festivalde, Şahika Tekand, Ebru Nihan Celkan, Yiğit Sertdemir, Özen Yula, Levent Tülek ve Kerem Kurdoğlu gibi önemli isimlerin imzasını taşıyan yapımlar prömiyerlerini gerçekleştirecek.

Ayrıca Engin Hepileri, Nagehan Gürkan, Elif Temuçin, Halil Babür, Güray Dinçol, Ümit Erlim, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Michael Önder ve Selin Şenköken gibi sanatçıların eserleri de festivalin dikkat çeken yerli yapımları arasında bulunuyor.

İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ NEREDE?

İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim - 18 Kasım 2024 tarihleri arasında çeşitli mekanlarda gerçekleştirilecek. Festival kapsamındaki bazı oyunlar ve sahne alacakları mekanlar ise şu şekilde;

Müfettişler - Tiyatro İN

Tarih: 22 Ekim 2024, 20:00

Mekan: Uniq Hall

Diğer Tarihler: 23-24 Ekim 2024, Alan Kadıköy



LOOP - H6 Act

Tarih: 23 Ekim 2024, 20:00

Mekan: Alan Kadıköy

Diğer Tarihler: 24-25 Ekim 2024, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi



Utsushi - Ushio Amagatsu

Tarih: 24 Ekim 2024, 20:00

Mekan: Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Diğer Tarihler: 26-27 Ekim 2024, Alan Kadıköy



Gecediyarı - Siyah Beyaz ve Renkli

Tarih: 26 Ekim 2024, 20:00

Mekan: Alan Kadıköy

Diğer Tarihler: 30-31 Ekim 2024, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi



Nora (Bir Bebek Evi) - Tiyatro Circa

Tarih: 30 Ekim 2024, 20:00

Mekan: Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Diğer Tarihler: 31 Ekim 2024, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi



Savaş ve Barış I. Bölüm - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

Tarih: 31 Ekim 2024, 15:00

Mekan: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Diğer Tarihler: 2-3 Kasım 2024, Arter Karbon



Dans Salgını - Tuğçe Ulugün Tuna

Tarih: 2 Kasım 2024, 20:00

Mekan: Arter Karbon

Diğer Tarihler: 2-3 Kasım 2024, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi



Hekabe, Hekabe Değil - Comédie-Française

Tarih: 2 Kasım 2024, 20:00

Mekan: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Diğer Tarihler: 4-5 Kasım 2024, Alan Kadıköy



Martı Mıyım? - Tiyatro BeReZe

Tarih: 4 Kasım 2024, 20:00

Mekan: Alan Kadıköy

Diğer Tarihler: 6-7 Kasım 2024, İDT Üsküdar Tekel Sahnesi



Hamlet - Marin Sorescu Ulusal Tiyatrosu & Cheek by Jowl

Tarih: 7 Kasım 2024, 20:00

Mekan: DasDas

Diğer Tarihler: 8-9 Kasım 2024, Erdem Otopark, Hope Alkazar, Metrohan