2024 Filmekimi İzmir 24-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek

2024 Filmekimi bugün başlıyor! Bu yıl 23. kez düzenlenecek olan Filmekimi, sinemaseverleri bir kez daha heyecanlandırmaya hazırlanıyor. Filmekimi İzmir etkinliği ise 24 Ekim'de başlayacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından organize edilen bu prestijli etkinlik, 4 Ekim'de İstanbul'da başlayacak ve sonrasında Diyarbakır, Ankara ve İzmir'de devam edecek.

Filmekimi, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya sinemasının en yeni ve en ödüllü yapımlarını Türk izleyicisiyle buluşturacak.

FİLMEKİMİ 2024 NEREDE OLACAK?

Filmekimi 2024 yılında da sinemaseverleri farklı şehirlerde ağırlayacak.

Etkinlik, 4-13 Ekim tarihlerinde İstanbul'da başlayacak ve ardından 10-13 Ekim tarihlerinde Diyarbakır, 17-20 Ekim tarihlerinde Ankara, 24-27 Ekim tarihlerinde ise İzmir’de gerçekleşecek.

İzmirli sinemaseverler, bu önemli etkinliğe Paribu Cineverse Konak Pier Sineması'nda katılabilecek.

FİLMEKİMİ 2024'TE HANGİ FİLMLER GÖSTERİLECEK?

Etkinlik, Cannes, Venedik, Locarno ve Toronto gibi uluslararası film festivallerinde prömiyer yapmış, ödüllü yapımların Türkiye'deki ilk gösterimlerine ev sahipliği yapacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Filmekimi, sinema dünyasında büyük yankı uyandıran filmleri sinemaseverlerle buluşturacak. İzleyiciler, bu filmler sayesinde dünya sinemasının en yeni ve en çarpıcı örneklerini büyük perdede izleme şansı bulacaklar.

2024 FİLMEKİMİ GÖSTERİM SALONLARI

İstanbul’da Atlas 1948 Sineması, City's Nişantaşı, Kadıköy Sineması, Sinematek/Sinema Evi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu gibi prestijli mekanlarda izleyicilere sunulacak olan filmler, Diyarbakır’da Paribu Cineverse Diyarbakır Ceylan, Ankara'da Kült Kavaklıdere ve İzmir’de Paribu Cineverse Konak Pier Sineması'nda gösterilecek.

2024 FİLMEKİMİ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Filmekimi 2024 biletleri, etkinliğin resmi web sitesi üzerinden satın alınabilecek. Ayrıca Passo.com.tr ve Passo Mobil uygulaması üzerinden de bilet temin etmek mümkün.

Katılımcılar, biletlerine e-posta yoluyla ya da Passo web sitesindeki "biletlerim" sekmesinden ulaşarak etkinliğe katılabilirler. Biletler, CRR dışındaki tüm salonlarda numarasız olacak, bu da izleyicilere esneklik sağlayacak.

FİLMEKİMİ İZMİR NE ZAMAN?

İzmirli sinemaseverler, Filmekimi’ni sabırsızlıkla bekliyor. 24-27 Ekim tarihlerinde İzmir’deki gösterimler, şehrin kültürel dokusunu zenginleştirecek ve sinemaseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Paribu Cineverse Konak Pier Sineması, bu yılki Filmekimi etkinliklerinin merkezi olacak. İzmir’de sinema tutkunları, dünya çapında övgü alan filmleri izleme fırsatı yakalayacaklar.

Sonbaharın bu renkli sinema etkinliği, Türkiye’nin dört bir yanındaki sinemaseverler için bir kez daha unutulmaz bir deneyim sunacak.