Çerkezköy 6. Kültür Sanat Festivali başlıyor! Festival ne zaman başlıyor?

Çerkezköy Belediyesi, 6. Kültür Sanat Festivali ile sanatseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan festival, Çerkezköy halkını ve çevre illeri heyecanlandırmaya başladı.

Çerkezköy Belediyesi'nin organize ettiği bu büyük kültür ve sanat etkinliği, bölge halkı ve çevre iller için büyük bir önem taşımakta. Festival süresince birçok sanat etkinliği ve söyleşi programı düzenlenecek.

İLBER ORTAYLI NE ZAMAN ÇERKEZKÖYE GELECEK?

Festivalin önemli etkinliklerinden biri olan İlber Ortaylı Söyleşisi, 28 Ağustos Çarşamba günü saat 20:00'da Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, sevenleriyle buluşacak ve tarih meraklılarının ilgi odağı olması bekleniyor. Etkinlikte QR kod ile bilet kontrolü yapılacak, bu sayede katılımcılar hızlı bir şekilde etkinlik alanına giriş yapabilecekler.

ÇERKEZKÖY 6. KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan festival, 27-28 Ağustos tarihlerinde bilet rezervasyonlarının ardından 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü başlayacak.

Ayrıca, festival kapsamında düzenlenen 3. Kitap Fuarı'nda, Ali Lidar ve Mine Söğüt de okurlarıyla buluşacak isimler arasında yer alıyor.