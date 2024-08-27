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Haberler > Kültür - Sanat > Semerkant'ta Teranefest! Özbekistan'da Uluslararası Şark Teraneleri Festivali başladı

Semerkant'ta Teranefest! Özbekistan'da Uluslararası Şark Teraneleri Festivali başladı

Düzenleyen: / Kaynak: AA
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Kültür - Sanat Haberleri  / AA

Özbekistan'da 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali 5 yıl aradan sonra tekrar başladı. Kültür, maneviyat ve bilim şehri olan Semerkant terane (müzik) festivaliyle dünyaya tanıtılmaya çalışılıyor. 

Asya'nın tarihi, kültürel ve manevi özellikleriyle en önemli şehirleri arasında olan Semerkant terane festivaline yeniden sahne oluyor.

Özbekistan hükümetince Birleşmiş Milletler himayesinde Semerkant'ın tarihi Registan Meydanı'nda düzenlenen Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali için resmi açılış töreni yapıldı.

Sovyetler Birliği’nin çöküşü ile bağımsızlığını kazanan Özbekistan'ı 25 sene boyuncu yöneten, eski Komünist Parti üyesi İslam Kerimov tarafından başlatılıp desteklenen festival tekrar uygulamaya konuldu.

Semerkant'da Teranefest! Özbekistan'da Uluslararası Şark Teraneleri Festivali başladı - 1. Resim

Tarihi meydan Uluğ Bey Medresesi (15. yüzyıl), Şir-Dor Medresesi (17. yüzyıl) ve Tilla-Karı Medresesi'nden oluşuyor.

Semerkant'da Teranefest! Özbekistan'da Uluslararası Şark Teraneleri Festivali başladı - 2. Resim

5 YIL ARADAN SONRA TERANEFEST

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkeler ve uluslararası kuruluşlardan çok sayıda üst düzey konuk ve sanatçının hazır bulunduğu törende, Kovid-19 salgını nedeniyle 5 yıllık bir aradan sonra düzenlenen festivali hem sanatçıların hem de müzikseverlerin çok özlediğini ifade etti.

Semerkant'da Teranefest! Özbekistan'da Uluslararası Şark Teraneleri Festivali başladı - 3. Resim

Ülkesinde 13. kez organize edilen bu etkinliğin, her ne kadar şark teraneleri olarak adlandırılsa da bugün adeta dünya teraneleri festivaline dönüştüğünü belirten Mirziyoyev, ilkine 31 ülkeden sanatçıların katıldığı festivale bugün 80'e yakın ülkeden 400'ün üzerinde sanatçı ve uzmanın katılmasının bunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Semerkant'da Teranefest! Özbekistan'da Uluslararası Şark Teraneleri Festivali başladı - 4. Resim

Mirziyoyev, Özbekistan'ın bu festivalle dünya halklarına barış, kardeşlik ve birliktelik çağrısı yaptığını ve bu çağrının bugünlerde son derece önemli olduğunu ifade etti.

Semerkant'da Teranefest! Özbekistan'da Uluslararası Şark Teraneleri Festivali başladı - 5. Resim

İstikrarsızlık, şiddet ve karmaşık bir durumda sanat, müzik ve edebiyatın kurtarıcı bir güç olarak ortaya çıkması gerektiğini belirtti.

Semerkant'da Teranefest! Özbekistan'da Uluslararası Şark Teraneleri Festivali başladı - 6. Resim

Mirziyoyev, "Bugün seçeceğimiz yol, geleceğimizi ve kaderimizi belirler. Bu eski dünya barış ve dostluklarla yaşar ve yeşerir. İnsanlar, milletler ve devletler arasındaki dayanışma, sanat, insanların birlikteliği, edebi ve kültürel işbirlikleriyle güçlenir." dedi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: AA
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