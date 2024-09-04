Ballon d’Or ödülü 28 Ekim 2024 tarihinde verilecek

Hakan Çalhanoğlu'nun aday gösterildiği Ballon d’Or ödülü 28 Ekim 2024'te sahibini bulacak. Heyecanla beklenen Ballon d’Or ödül töreni için gözler 28 Ekim tarihine çevrildi.

3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ödül töreni görkemli bir gala ile gerçekleşti

3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ödül töreni görkemli bir gala ile gerçekleşti

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or 2024 yılı adaylarını açıkladı ve listede Türkiye için iki büyük sürpriz yer aldı.

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, bu yılki ödüllerde aday gösterilen isimler arasında yer alarak dikkatleri üzerlerine çekti.

Hem Ballon d'Or hem de Kopa Trophy ödüllerinde yer alan bu iki oyuncu, Türkiye'yi uluslararası futbol arenasında gururlandırdı.

BALLON D'OR ÖDÜLLERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Dünya futbolunun en büyük yıldızlarının buluşacağı Ballon d'Or ödül töreni 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te düzenlenecek.

Theatre du Chatelet'te gerçekleşecek bu görkemli törende, futbol dünyasının en iyileri ödüllerini alacak. Hem Ballon d'Or hem de Kopa Trophy ödülleri için heyecan dorukta. Tüm dünya, bu prestijli ödüllerin sahiplerini bulacağı anı büyük bir merakla bekliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU BALLON D'OR'DA TARİH YAZIYOR

Inter'in orta sahasında gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu, 2024 Ballon d'Or adayları arasında yer alarak adını dünya futbol tarihine yazdırmaya hazırlanıyor.

France Football tarafından düzenlenen Ballon d'Or ödülünün 30 kişilik aday listesinde yer alan Çalhanoğlu, Türk futbolunu en üst düzeyde temsil ediyor. Hakan, kulübünde gösterdiği performansın yanı sıra milli takımda da kritik anlarda sorumluluk alarak, bu prestijli ödüle aday gösterilmesini sağladı.

ARDA GÜLER KOPA TROPHY'DE GENÇ YETENEKLER ARASINDA

Türkiye'nin bir diğer gururu olan Arda Güler ise Kopa Trophy ödülü için aday gösterildi. 21 yaş altı en iyi performans sergileyen futbolcuya verilen bu ödül, genç yeteneklerin dünya futbol sahnesindeki yerini belirliyor.

Real Madrid forması giyen Arda, hem kulübünde hem de Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda sergilediği üstün performansla bu ödüle aday gösterildi. Arda Güler, Avrupa Şampiyonası'ndaki başarılı performansının ardından Kopa Trophy ödülünü kazanma hedefiyle adım adım ilerliyor.

KOPA TROPHY ADAYLARI KİMLER?

Arda Güler’in yanı sıra Kopa Trophy için aday gösterilen diğer genç yetenekler de belli oldu.

Barcelona’nın genç oyuncusu Pau Cubarsi, Manchester United’ın yıldızı Alejandro Garnacho, Salzburg’dan Karim Konate ve Bayern Münih forması giyen Mathys Tel bu önemli ödül için adaylar arasında yer alıyor.

Ayrıca Paris Saint-Germain’den Lamine Yamal ve Zaire-Emery, Manchester City’den Savinho ve Manchester United’dan Kobbie Mainoo da bu ödül için yarışacak isimler arasında bulunuyor.

BALLON D'OR ADAYLARI KİMLER?

Jude Bellingham (Real Madrid)

Ruben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Artem Dovbyk (Girona/Roma)

Erling Haaland (Manchester City)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Toni Kroos (Real Madrid)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Martin Odegaard (Arsenal)

Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)

Rodri (Manchester City)

Harry Kane (Bayern Münih)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

William Saliba (Arsenal)

Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter)

Ademola Lookman (Atalanta)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)