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Arda Güler, en iyi genç oyuncu ödülüne aday gösterildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Arda Güler, en iyi genç oyuncu ödülüne aday gösterildi
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Real Madrid forması giyen Milli futbolcu Arda Güler, Ballon d'Or tarafından 21 yaşın altındaki en iyi performans gösteren oyuncuya verilen Kopa Trophy'e aday gösterildi.

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or'da adaylar belli olmaya başladı. 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te Theatre du Chatelet'te yapılacak önemli gecede "En iyi kadın futbolcu, En iyi erkek futbolcu, Kadınlarda en iyi kulüp, Erkeklerde en iyi kulüp, Kopa Trophy, Yachine Trophy, Yılın en iyi erkek teknik direktörü, Yılın en iyi kadın teknik direktörü" ödülleri sahiplerini bulacak.

Arda Güler, en iyi genç oyuncu ödülüne aday gösterildi - 1. Resim

Milli futbolcu ile birlikte bu ödüle aday gösterilen diğer isimler şöyle:

"Pau Cubarsi, Alejandro Garnacho, Arda Güler, Karim Konate, Kobbie Mainoo, Joao Neves, Savinho, Mathy Tel, Lamine Yamal, Warren Zaire-Emery."

YACHINE TROPHY (EN İYİ KALECİ ÖDÜLÜ) ADAYLARI:

"Diogo Costa, Gianluigi Donnarumma, Gregor Kobel, Andrei Lounine, Mike Maignan, Giorgi Mamardachvili, Emiliano Martinez, Unai Simon, Yann Sommer, Ronwen Williams."

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EN İYİ KULÜP ADAYLARI:

"Borussia Dortmund (Almanya), Girona (İspanya), Bayer Leverkusen (Almanya), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere)."

YILIN EN İYİ ERKEK TEKNİK DİREKTÖRÜ ADAYLARI:

"Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Luis de la Fuente (İspanya), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Pep Guardiola (Manchester City), Lionel Scaloni (Arjantin)."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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