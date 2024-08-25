Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Arda Güler 11'de başladı, Real Madrid Valladolid karşısında farklı kazandı

Arda Güler 11'de başladı, Real Madrid Valladolid karşısında farklı kazandı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Arda Güler 11&#039;de başladı, Real Madrid Valladolid karşısında farklı kazandı

Spor Haberleri

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid sahasında Valladolid'i ağırladı. Milli futbolcumuz Arda Güler sahaya ilk 11'de çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısında açılan ev sahibi; Valverde, Diaz ve Endrick'in golleriyle 3-0 kazandı.

İspanya La Liga'nın 2. hafasında Real Madrid ile Valladolid kozlarını paylaştı. 

Santiago Bernabeu oynanan karşılaşma saat 18.00'de başladı ve Arda Güler sahaya ilk 11'de çıktı. Bellingham'ın 1 aylık sürecek sakatlığı sonrası Ancelotti, Arda'ya ilk 11'de şans verdi.

Real Madrid-Valladolid maçında Arda Güler 11'de! CANLI TAKİP - 1. Resim

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Garcia, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

Valladolid: Karl Jakob Hein, Luis Perez, Eray Cömert, Flavien Boyomo, Lucas Oliveira Rosa, Ivan Sanchez, Stanko Juric, Kike Perez, Darwin Machis, Victor Meseguer, Marcos Andre

Arda Güler 11'de başladı, Real Madrid Valladolid karşısında farklı kazandı - 2. Resim

Maçın ilk yarısı golsüz 0-0 sona erdi. İkinci yarıda ev sahibi ekip üstünlüğü ele aldı. 

İlk yarıda gol sesi çıkmazken Real Madrid, Valverde'nin 51. dakikada serbest vuruştan attığı nefis golle öne geçti.

Milli yıldızımız Arda Güler ise 52. dakikada sarı kart gördü. Dakika 70'te Brahim Diaz ve Luka Modric oyuna girdi. Arda Güler ve Rodrygo çıktı. 

Arda Güler 11'de başladı, Real Madrid Valladolid karşısında farklı kazandı - 3. Resim

Karşılaşmada 70 dakika sahada kalan Arda, özellikle ikinci yarıda etkili oldu. 19 yaşındaki futbolcu, 5 fırsat yakaladı ancak kaleci Hein'i geçemedi.

Eflatun-beyazlılar, 88. dakikada Brahim Diaz ve 90+6'da Endrick'in golleriyle farkı 3'e çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve eflatun-beyazlılar, rakibini 3 golle geçti.

 

Düzenleyen:  - Spor
Sınırda FETÖ operasyonu! MSB duyurduFatih Erbakan "canavar" sözleriyle hükümeti hedef aldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe, zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan peşinde - SporF.Bahçe, Rize'de galibiyet peşindeSacha Boey asist yaptı, Bayern Münih Wolfsburg'u yenip 3 puanla başladı - SporBoey 11'de başladı, Bayern kariyerinde ilke imza attıMax Verstappen'in evi Hollanda'da Lando Norris fırtınası! 23 saniye fark ettı - SporVerstappen'in evinde Lando Norris fırtınasıYoung Boys maçında sakatlanan Muslera'nın durumu belli oldu! Rövanşta oynayacak mı? - SporMuslera'nın durumu belli olduUEFA'dan Halil Umut Meler'e Devler Ligi'nde görev - SporUEFA'dan Halil Umut Meler'e Devler Ligi'nde görevBeşiktaş'a Alman stoper! Yıldız futbolcu bu akşam İstanbul'a geliyor  - SporYıldız futbolcu bu akşam İstanbul'a geliyor 
Sonraki Haber Yükleniyor...