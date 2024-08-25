Arda Güler 11'de başladı, Real Madrid Valladolid karşısında farklı kazandı

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid sahasında Valladolid'i ağırladı. Milli futbolcumuz Arda Güler sahaya ilk 11'de çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısında açılan ev sahibi; Valverde, Diaz ve Endrick'in golleriyle 3-0 kazandı.

İspanya La Liga'nın 2. hafasında Real Madrid ile Valladolid kozlarını paylaştı.

Santiago Bernabeu oynanan karşılaşma saat 18.00'de başladı ve Arda Güler sahaya ilk 11'de çıktı. Bellingham'ın 1 aylık sürecek sakatlığı sonrası Ancelotti, Arda'ya ilk 11'de şans verdi.

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Garcia, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

Valladolid: Karl Jakob Hein, Luis Perez, Eray Cömert, Flavien Boyomo, Lucas Oliveira Rosa, Ivan Sanchez, Stanko Juric, Kike Perez, Darwin Machis, Victor Meseguer, Marcos Andre

Maçın ilk yarısı golsüz 0-0 sona erdi. İkinci yarıda ev sahibi ekip üstünlüğü ele aldı.

İlk yarıda gol sesi çıkmazken Real Madrid, Valverde'nin 51. dakikada serbest vuruştan attığı nefis golle öne geçti.

Milli yıldızımız Arda Güler ise 52. dakikada sarı kart gördü. Dakika 70'te Brahim Diaz ve Luka Modric oyuna girdi. Arda Güler ve Rodrygo çıktı.

Karşılaşmada 70 dakika sahada kalan Arda, özellikle ikinci yarıda etkili oldu. 19 yaşındaki futbolcu, 5 fırsat yakaladı ancak kaleci Hein'i geçemedi.

Eflatun-beyazlılar, 88. dakikada Brahim Diaz ve 90+6'da Endrick'in golleriyle farkı 3'e çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve eflatun-beyazlılar, rakibini 3 golle geçti.