İspanya'da gündem Arda Güler! Ancelotti oyuna almadı, direkt soyunma odasına gitti

İspanya Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid, Mbappe'nin golleriyle Real Betis'i 2-0 yendi. Fransız yıldızın golleri kadar Arda Güler'in oyuna alınmaması ve sonrasında direkt olarak soyunma odasına gitmesi konuşuldu. İspanyol basını, milli futbolcunun mutsuzluğunu manşetlere taşırken, eflatun-beyazlı taraftarların endişesini de yazdı.

Jude Bellingham'ın sakatlığı Arda Güler'e şans oldu! Arda Güler ilk 11 oynayacak mı?

Jude Bellingham'ın sakatlığı Arda Güler'e şans oldu! Arda Güler ilk 11 oynayacak mı?

Real Madrid evinde konuk ettiği Real Betis'i süper yıldızı Mbappe ile geçti. Fransız futbolcu 2 golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Arda Güler ilk 11'de yer almazken, sonradan da oyuna girmedi.

Ancelotti'nin uzun süre ısındırdığı Arda'yı oyuna almaması İspanya'da gündem oldu.

Daha önce 11'de şans verdiği 19 yaşındaki milli yıldızı bu kez hiç oynatmayan İtalyan hocanın kararları tartışma konusu.

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ARDA GÜLER'İ KÜSTÜRECEK

Arda Güler'in yerine maça Dani Ceballos ile başlayan Ancelotti tepki çekerken, Güler'in müsabaka sonrası mutsuz bir şekilde direkt soyunma odasının yolunu tutması sosyal medyada çok konuşuldu.

Arda'nın küstürülmesinden dolayı endişe duyduklarını ifade eden taraftarlar, X'te birçok paylaşım yaptı.

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 4 maça çıktı.