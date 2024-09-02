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İspanya'da gündem Arda Güler! Ancelotti oyuna almadı, direkt soyunma odasına gitti

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İspanya&#039;da gündem Arda Güler! Ancelotti oyuna almadı, direkt soyunma odasına gitti

Spor Haberleri

İspanya Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid, Mbappe'nin golleriyle Real Betis'i 2-0 yendi. Fransız yıldızın golleri kadar Arda Güler'in oyuna alınmaması ve sonrasında direkt olarak soyunma odasına gitmesi konuşuldu. İspanyol basını, milli futbolcunun mutsuzluğunu manşetlere taşırken, eflatun-beyazlı taraftarların endişesini de yazdı.

Real Madrid evinde konuk ettiği Real Betis'i süper yıldızı Mbappe ile geçti. Fransız futbolcu 2 golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Arda Güler ilk 11'de yer almazken, sonradan da oyuna girmedi.

İspanya'da gündem Arda Güler! Ancelotti oyuna almadı, direkt soyunma odasına gitti - 1. Resim

Ancelotti'nin uzun süre ısındırdığı Arda'yı oyuna almaması İspanya'da gündem oldu. 

İspanya'da gündem Arda Güler! Ancelotti oyuna almadı, direkt soyunma odasına gitti - 2. Resim

Daha önce 11'de şans verdiği 19 yaşındaki milli yıldızı bu kez hiç oynatmayan İtalyan hocanın kararları tartışma konusu.

İspanya'da gündem Arda Güler! Ancelotti oyuna almadı, direkt soyunma odasına gitti - 3. Resim

ARDA GÜLER'İ KÜSTÜRECEK

Arda Güler'in yerine maça Dani Ceballos ile başlayan Ancelotti tepki çekerken, Güler'in müsabaka sonrası mutsuz bir şekilde direkt soyunma odasının yolunu tutması sosyal medyada çok konuşuldu.

İspanya'da gündem Arda Güler! Ancelotti oyuna almadı, direkt soyunma odasına gitti - 4. Resim

Arda'nın küstürülmesinden dolayı endişe duyduklarını ifade eden taraftarlar, X'te birçok paylaşım yaptı.

İspanya'da gündem Arda Güler! Ancelotti oyuna almadı, direkt soyunma odasına gitti - 5. Resim

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 4 maça çıktı.

İspanya'da gündem Arda Güler! Ancelotti oyuna almadı, direkt soyunma odasına gitti - 6. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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