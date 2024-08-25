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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler tercihinin sebebini açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler tercihinin sebebini açıkladı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Real Madrid'in Valladolid'i 3-0 yendiği mücadeleye Arda Güler ilk 11'de başladı. 70 dakika sahada kalan ve başarılı bir maç çıkaran milli yıldızımızın performansını Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti değerlendirdi. Ancelotti, Arda'yı neden 11'de başlattığını da açıkladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'i ilk 11'de sahaya çıkarmayı tercih etmesini, "Real Madrid'in seviyesine ulaşabilmesi için gelişimini devam ettirmesine yardımcı olmak." olarak açıkladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler tercihinin sebebini açıkladı - 1. Resim

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında Real Madrid'in sahasında oynadığı ve Real Valladolid'e karşı 3-0 galip geldiği maçın ardından Ancelotti, basın toplantısı düzenledi.

Ancelotti, 23 Ağustos'taki antrenmanda sakatlanan Jude Bellingham'ın yerine ilk 11'de Arda Güler'e şans vermesinin sebebiyle ilgili yöneltilen bir soru üzerine, "Arda mı yoksa Brahim ile mi başlamakta kararsızdım. Ama evimizde oynamamızdan dolayı Arda ile başlamanın ona daha çok yardımcı olacağını düşündüm. İyi bir maç çıkardı." diye konuştu.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler tercihinin sebebini açıkladı - 2. Resim

İtalyan teknik adam, Arda'nın maç içinde farklı pozisyonlarda oynadığını, Türk futbolcunun Bellingham'ın ilk alternatifi olacağı gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Ancelotti, rekabetin çok yüksek olduğu Real Madrid'de Arda, Brahim, Endrick gibi genç futbolcuların süre almalarının önemli olduğunu belirterek, Arda'nın ilk 11'de başlayıp daha fazla süre almasıyla ilgili "Real Madrid'in seviyesine ulaşabilmesi için gelişimini devam ettirmesine yardımcı olmayı hedeflediğini" ifadelerini kullandı.Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler tercihinin sebebini açıkladı - 3. Resim

Diğer yandan Ancelotti, takımın ilk golünü atarak maçı Real Madrid için kolaylaştıran Federico Valverde'nin serbest vuruşu kullanması için saha kenarında ısrarcı olmasıyla ilgili gelen bir soruya ise "O bu tip vuruşlarda çok etkili ve onu kullanmamız gerekir. Serbest vuruşlarda gol atmak çok zordur ama o çok iyiydi." cevabını verdi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler tercihinin sebebini açıkladı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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