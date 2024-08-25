Jude Bellingham'ın sakatlığı Arda Güler'e şans oldu! Arda Güler ilk 11 oynayacak mı?
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La Liga'da bu akşam 18.00'da oynanacak Real Madrid-Vallodolid karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu. Genç yıldız Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise merak konusu oldu.
İngiliz oyuncunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, Ancelotti'nin kadro tercihleri merak konusu oldu. Real Madrid'in sahaya çıkacağı ilk 11 netlik kazandı.
İspanya La Liga’nın 2. haftasında Real Madrid, evinde Real Valladolid’i ağırlıyor. Eflatun-beyazlılar, ligin ilk haftasında Mallorca ile 1-1 berabere kalmıştı. Real Madrid, Valladolid’i mağlup ederek sezonun ilk üç puanını almayı hedefliyor.
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Karşılaşma, bugün saat 18.00'de başlayacak. Kritik mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki Real Madrid, bugün sahasında Paulo Pezzolano'nun çalıştırdığı Real Valladolid ile karşı karşıya geliyor. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak bu mücadeleyi, İspanyol hakem Victor Garcia yönetecek.
ARDA GÜLER İLK 11 OYNAYACAK MI?
Real Madrid, Jude Bellingham'ın sağ plantar kasında sakatlık yaşadığını duyurdu. 20 yaşındaki İngiliz futbolcunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Bellingham'ın yokluğunda iki oyuncu üzerinde duruyordu. Real Madrid - Real Valladolid maçının ilk 11'leri açıklanmasının ardından Arda Güler'in sahaya çıkacağı netleşti.
Real Madrid'in ilk 11'inin tamamı ise şöyle:
- Courtois
- Carvajal
- E. Militao
- Rudiger
- Fran Garcia
- Valverde
- Tchouameni
- Arda Güler
- Rodrygo
- Vini Jr.
- Mbappe