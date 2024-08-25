Jude Bellingham'ın sakatlığı Arda Güler'e şans oldu! Arda Güler ilk 11 oynayacak mı?

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La Liga'da bu akşam 18.00'da oynanacak Real Madrid-Vallodolid karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu. Genç yıldız Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise merak konusu oldu.