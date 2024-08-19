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Arda Güler'li Real Madrid, yeni sezona puan kaybıyla başladı! Vedat Muriqi İspanyol devini boş geçmedi

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Arda Güler&#039;li Real Madrid, yeni sezona puan kaybıyla başladı! Vedat Muriqi İspanyol devini boş geçmedi

Spor Haberleri

Real Madrid, La Liga'nın ilk haftasında konuk olduğu Mallorco ile 1-1 berabere kaldı. Arda Güler'in de şans bulduğu mücadelede Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi de gol sevinci yaşadı.

La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid, yeni sezonun ilk haftasında karşılaştığı Mallorca ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Rodrygo ile 1-0 öne geçen Real Madrid, Vedat Muriqi'nin 53'deki golüne engel olamadı.

Arda Güler'li Real Madrid, yeni sezona puan kaybıyla başladı! Vedat Muriqi İspanyol devini boş geçmedi - 1. Resim

Karşılaşmada süre bulan Arda Güler, 88. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna girdi.

Yeni sezona puan kaybıyla başlayan Real Madrid, gelecek hafta sahasında Real Valladolid'i ağırlayacak.

 

Düzenleyen:  - Spor
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