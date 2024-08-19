Arda Güler'li Real Madrid, yeni sezona puan kaybıyla başladı! Vedat Muriqi İspanyol devini boş geçmedi

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 19 Ağustos 2024 00:55 - Güncelleme: 19 Ağustos 2024 00:56 - Güncelleme:

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Real Madrid, La Liga'nın ilk haftasında konuk olduğu Mallorco ile 1-1 berabere kaldı. Arda Güler'in de şans bulduğu mücadelede Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi de gol sevinci yaşadı.