Arda Güler'li Real Madrid, yeni sezona puan kaybıyla başladı! Vedat Muriqi İspanyol devini boş geçmedi
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Real Madrid, La Liga'nın ilk haftasında konuk olduğu Mallorco ile 1-1 berabere kaldı. Arda Güler'in de şans bulduğu mücadelede Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi de gol sevinci yaşadı.
La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid, yeni sezonun ilk haftasında karşılaştığı Mallorca ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Rodrygo ile 1-0 öne geçen Real Madrid, Vedat Muriqi'nin 53'deki golüne engel olamadı.
Karşılaşmada süre bulan Arda Güler, 88. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna girdi.
Yeni sezona puan kaybıyla başlayan Real Madrid, gelecek hafta sahasında Real Valladolid'i ağırlayacak.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor