Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor! Alex de Souza yıllar sonra Dolmabahçe'de

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 18 Ağustos 2024 18:38 - Güncelleme: 18 Ağustos 2024 18:39 - Güncelleme:

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Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Konuk ekibin teknik direktörü Alex de Souza, bir zamanlar futbolculuk olarak bulunduğu Dolmabahçe'ye bu defa teknik direktör olarak çıkacak.