Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor! Alex de Souza yıllar sonra Dolmabahçe'de
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Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Konuk ekibin teknik direktörü Alex de Souza, bir zamanlar futbolculuk olarak bulunduğu Dolmabahçe'ye bu defa teknik direktör olarak çıkacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Siyah-beyazlı futbol takımı, bu sezon Dolmabahçe'de ilk kez taraftarıyla buluşacak.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yanı sıra yeni transferler Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Can Keleş, Emirhan Topçu ve Cher Ndour, forma giymeleri halinde Tüpraş Stadı'nda ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.
Beşiktaş, ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Antalyaspor ise sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan, Musrati, Gedson, Rafa, Raschica, Semih, Immobile
Antalyaspor: Piric, Veysel, Kelven, Gerxhaliu, Erdoğan, Soner, Erdal, Van de Streek, Güray, Larsson, Gaich
İKİ TAKIM 57. DEFA KARŞILAŞAŞACAK
Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de 57. defa karşı karşıya geliyor.
İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı.
Süper Lig'de oynanan 56 müsabakanın 35'ini siyah-beyazlı takım, 8'ini Antalyaspor kazandı. 13 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 116 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip 53 gol kaydetti.