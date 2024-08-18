Göztepe'den puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'den sert tepki: İzmir'de kara gece! Futbol terörünü lanetliyoruz

Fenerbahçe TV, Göztepe ile oynanan mücadele sonrası "İzmir'de kara gece. Futbol terörünü lanetliyoruz" paylaşımında bulunarak tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası FB TV'den dikkat çekici bir paylaşım geldi.

FB TV: BU NASIL BİR DÜŞMANLIK, BU NASIL BİR HAİNLİK

Ali Koç'un yere düştüğü anlara tepki gösteren Fenerbahçe TV, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün geldiğimiz noktada çok tehlikeli bir yerdeyiz. Futbol terörünün yaşandığı bir gecedeyiz.

Başkanımıza, taraftarlarının yanına destek vermeye gitmişken, taraftarlarımız içeri alınmamış, biletli oldukları halde coplarla biber gazlarıyla mücadele ediyor, saha içerisine giremiyorlar.

Başkanımız, deplasman tribününe gidip geriye dönürken bu nasıl bir düşmanlık, bu nasıl bir hainlik.

Bu neyin mücadelesi? Şampiyon mu oluyorsunuz, ligden mi düşünüyorsunuz! Daha ikinci hafta."