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Real Madrid taraftarı Ancelotti'den Arda Güler'i istiyor! Türk yıldız İspanya gündeminde

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Real Madrid taraftarı Ancelotti&#039;den Arda Güler&#039;i istiyor! Türk yıldız İspanya gündeminde

Spor Haberleri

Arda Güler'in performansından memnun olan Real Madrid taraftarı, 2 maçta 5 dakika süre bulmasından yakındı. İspanyol basını, Arda Güler'in Ancelotti'yi zorladığını yazdı.

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'in 2 maçta 5 dakika süre bulmasıyla dikkat çekti. Arda Güler ile birlikte diğer genç yıldız adayları Brahim ve Endrick de medyada gündem oldu.

Real Madrid taraftarı Ancelotti'den Arda Güler'i istiyor! Türk yıldız İspanya gündeminde - 1. Resim

ARDA GÜLER ŞANSINI İYİ DEĞERLENDİRDİ

İspanyol basınında yer alan Arda Güler'in taraftarları oldukça heyecanlandırdığı ve geçen sezon bulduğu süreyi çok iyi kullandığı belirtildi.

Eflatun-beyazlılarda teknik direktör Carlo Ancelotti'nin en büyük problemi olarak kendisinden süre bekleyen Arda Güler, Brahim ve Endrick gösterildi.

Real Madrid taraftarı Ancelotti'den Arda Güler'i istiyor! Türk yıldız İspanya gündeminde - 2. Resim

Carlo Ancelotti'nin de milli futbolcunun üzerinde durduğu ancak zamanını beklemesi gerektiği aktarıldı.

Real Madrid taraftarı Ancelotti'den Arda Güler'i istiyor! Türk yıldız İspanya gündeminde - 3. Resim

ARDA GÜLER 2 MAÇTA 5 DAKİKA OYNADI

Ancelotti, Arda Güler'e Atalanta karşısında 3, Mallorca karşısında ise 2 dakika süre verdi. Real Madrid'in 18 yaşındaki çarpıcı transferi Endrick'e ise Ancelotti'nin hiç süre vermediği belirtilirken futbolcunun Arda Güler'in arkasında kaldığı ifade edildi.

Arda Güler'e gelecek haftalarda Carlo Ancelotti tarafından ne kadar süre verileceği merakla bekleniyor. İtalyan hocanın dünyaca ünlü futbolcuların egolarını yönetmektense genç yıldızlara kadroda yer bulma konusunda daha çok sorun yaşayacağı düşünülüyor.

Real Madrid taraftarı Ancelotti'den Arda Güler'i istiyor! Türk yıldız İspanya gündeminde - 4. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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