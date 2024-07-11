2024 yılında bedelli askerlik ücreti 217 bin 870 TL oldu

Binlerce asker adayının beklediği bedelli askerlik ücretleri bugün MSB tarafından açıklandı. Enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber bedelli askerlik fiyatlarının da zamlanması beklenirken vatandaşlar bedelli askerlik 2024 ücreti ne kadar oldu, kaç TL merak ediyordu. Bakanlık bugün yeni ücretleri duyurdu.

Bedelli askerlik yapacak olan er adayları yeni güncel fiyatları beklerken Milli Savunma Bakanlığı yeni ücretleri duyurdu.

Merakla beklenen askerlik ücretlerinin duyurulmasının ardından ne kadar olacağı da bekleniyordu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Bakanlık, "8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." açıklamasında bulunurken yeni ücret 217 bin 870 TL oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.

Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir."