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2024 yılında çıkması beklenen Netflix yapımı The Platform 2’den ilk görseller paylaşıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2024 yılında çıkması beklenen Netflix yapımı The Platform 2’den ilk görseller paylaşıldı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Netflix filmi The Platform 2 ne zaman çıkacak, sorusu hız kazandı. Netflix'in en çok izlenen filmlerinden biri olan Platform'un merakla beklenen devam filmi The Platform 2 hakkında detaylar merak konusu oldu. Gözler ise Netflix'e çevrildi. Peki, The Platform 2 gelir mi? The Platform 2 Netflix'te var mı? Netflix çıkış tarihi ne zaman ? Tüm merak edilenler haberimizde...

The Platform 2 yakında Netflix'te izleyici ile buluşacak.  The Platform dört yıl sonra geri dönüyor. Devam filminden ilk görseller paylaşıldı. Peki,  The Platform 2 Netflix'te var mı? The Platform 2 ne zaman? İşte detaylar...

The Platform, 2019 yılında Netflix'te yayınlandı. Netflix'in en çok izlenen orijinal filmlerinden biri oldu. İspanyol yapımı bilimkurgu gerilim filminin devam filmi geliyor. İlk görseller ise paylaşıldı. 

Yeni filmin yönetmenliğini, ilk filmde olduğu gibi Galder Gaztelu-Urrutia'nın yapacağını açıkladı. 

Görsellerle birlikte Netflix tarafından paylaşılan sinopsisinde şunlar yer alıyor;

"Gizemli bir figür Platform'da yeni bir nizam kurmayı başardı. Ama cehennemde gerçekten adelet sağlanabilir mi? Ve bu adaleti kim sağlayacak?"

The Platform 2 2024 yılında Netflix'te izleyici ile buluşacak. Ancak çıkış tarihi henüz netlik kazanmadı.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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