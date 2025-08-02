"Et yiyen bakteri" virüsü can alıyor! "Nadir görülüyor ama..."

ABD'de sağlık yetkilileri, Meksika Körfezi kıyılarında ölümcül olabilen "et yiyen bakteri" vakalarında artış yaşandığı konusunda uyarıda bulundu. Özellikle Louisiana eyaletinde, yaz aylarında normalin üzerinde vaka sayısı rapor edildi.

Louisiana Sağlık Departmanı’na göre, eyalette bu yıl şimdiye kadar tamamı hastaneye kaldırılan 17 Vibrio vulnificus vakası görüldü ve bu vakalardan 4'ü ölümle sonuçlandı. Son 10 yılın aynı dönemine kıyasla, eyalette ortalama yılda 7 vaka ve 1 ölüm yaşandığı belirtildi.

Florida’da da sağlık yetkilileri, 13 vaka ve 4 ölüm tespit edildiğini açıkladı.

"SON DERECE ÖLÜMCÜL OLABİLİR"

ABC News’e konuşan Stanford Çocuk Sağlığı Hastanesi’nde görev yapan Dr. Alok Patel, “Bu bakteri kulağa oldukça korkutucu geliyor. Neyse ki nadir görülüyor ama son derece ölümcül olabilir” ifadelerini kullandı. Patel, bakterinin özellikle yaz aylarında sıcak, tuzlu veya acı su ortamlarında yaşadığını belirtti.

Vibrio vulnificus bakterisi, iki şekilde insanlara bulaşabiliyor: Kıyı sularına açık yara ile temas veya çiğ ya da az pişmiş deniz ürünlerinin tüketimi. Enfeksiyon, hafif mide rahatsızlıklarından ciddi yara enfeksiyonlarına ve hatta kan zehirlenmesine kadar ilerleyebiliyor.

Dr. Patel, “Eğer açık yarayla denizle temas ettiyseniz veya çiğ deniz ürünü tükettiyseniz ve hastalandıysanız, mutlaka hemen doktora başvurun. Çünkü bu durum hızlı müdahale gerektirir” dedi.

YARALAR İYİCE YIKANMALI

Louisiana Sağlık Departmanı, karaciğer hastalığı, kanser, diyabet veya zayıflamış bağışıklık sistemi olan bireylerin daha büyük risk altında olduğunu belirtti. Ciddi enfeksiyon geçiren hastaların yaklaşık beşte biri yaşamını yitiriyor; bazı vakalarda ise ölüm sadece birkaç gün içinde gerçekleşebiliyor.

Sağlık yetkilileri, enfeksiyondan korunmak için açık yarası olanların tuzlu suya girmemesi, denizle temas eden yaraların iyice yıkanması ve çiğ deniz ürünlerinin tüketiminde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, ülkede yılda yaklaşık 80.000 vibriyozis vakası görülüyor ve çoğu kontamine yiyeceklerle ilişkilendiriliyor.