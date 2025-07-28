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Bir ülkede 'Mpox' kabusu! İlk ölüm kayıtlara geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bir ülkede &#039;Mpox&#039; kabusu! İlk ölüm kayıtlara geçti
Gana, Virüs, Hijyen, Tedavi, Sağlık, Pandemi, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gana'da, ilk vakaları 19 Mayıs'ta görülen M çiçeği virüsü nedeniyle ilk can kaybı yaşandı. Yetkililer, halka hijyen kurallarını hatırlatarak aynı zamanda enfekte bireylerle temastan kaçınılmasını istedi.

Batı Afrika ülkelerinden Gana, M çiçeği (mpox) virüsü nedeniyle ilk can kaybını verdi. Gana Sağlık Servisi tarafından yapılan resmi açıklamada, virüse yakalanan bir hastanın hayatını kaybettiği duyuruldu.

VAKA SAYISI 250'Yİ AŞTI

Yetkililer, son günlerde 23 yeni vakanın daha tespit edildiğini bildirerek, Mayıs ayından bu yana ülkedeki toplam vaka sayısının 257’ye ulaştığını belirtti.

'TEMASTAN KAÇININ' UYARISI

Açıklamada, 'M çiçeği'nin insandan insana genellikle yakın fiziksel temasla bulaştığı hatırlatıldı ve halktan hijyen kurallarına dikkat etmeleri, özellikle el yıkama alışkanlıklarını artırmaları istendi. Ayrıca, enfekte bireylerle temastan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Gana'da ilk vakalar 19 Mayıs’ta kaydedilmişti. Hükümet, özellikle risk grubundaki bireyleri korumak amacıyla aşı çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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