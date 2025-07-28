Bir ülkede 'Mpox' kabusu! İlk ölüm kayıtlara geçti

VAKA SAYISI 250'Yİ AŞTI Yetkililer, son günlerde 23 yeni vakanın daha tespit edildiğini bildirerek, Mayıs ayından bu yana ülkedeki toplam vaka sayısının 257’ye ulaştığını belirtti. İlgili Haber Liberya'da M çiçeği alarmı! Vaka sayısında artış yaşanıyor 'TEMASTAN KAÇININ' UYARISI Açıklamada, 'M çiçeği'nin insandan insana genellikle yakın fiziksel temasla bulaştığı hatırlatıldı ve halktan hijyen kurallarına dikkat etmeleri, özellikle el yıkama alışkanlıklarını artırmaları istendi. Ayrıca, enfekte bireylerle temastan kaçınılması gerektiği vurgulandı. Gana'da ilk vakalar 19 Mayıs’ta kaydedilmişti. Hükümet, özellikle risk grubundaki bireyleri korumak amacıyla aşı çalışmalarını sürdürüyor.

Batı Afrika ülkelerinden Gana, M çiçeğivirüsü nedeniyle ilk can kaybını verdi. GanaServisi tarafından yapılan resmi açıklamada, virüse yakalanan bir hastanın hayatını kaybettiği duyuruldu.