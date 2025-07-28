Bir ülkede 'Mpox' kabusu! İlk ölüm kayıtlara geçti
Gana'da, ilk vakaları 19 Mayıs'ta görülen M çiçeği virüsü nedeniyle ilk can kaybı yaşandı. Yetkililer, halka hijyen kurallarını hatırlatarak aynı zamanda enfekte bireylerle temastan kaçınılmasını istedi.
VAKA SAYISI 250'Yİ AŞTI
Yetkililer, son günlerde 23 yeni vakanın daha tespit edildiğini bildirerek, Mayıs ayından bu yana ülkedeki toplam vaka sayısının 257’ye ulaştığını belirtti.
'TEMASTAN KAÇININ' UYARISI
Açıklamada, 'M çiçeği'nin insandan insana genellikle yakın fiziksel temasla bulaştığı hatırlatıldı ve halktan hijyen kurallarına dikkat etmeleri, özellikle el yıkama alışkanlıklarını artırmaları istendi. Ayrıca, enfekte bireylerle temastan kaçınılması gerektiği vurgulandı.
Gana'da ilk vakalar 19 Mayıs’ta kaydedilmişti. Hükümet, özellikle risk grubundaki bireyleri korumak amacıyla aşı çalışmalarını sürdürüyor.