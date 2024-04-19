İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da 21 Nisan pazar günü bazı yollar 07.00-12.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Valilik, alternatif güzergahları açıkladı.
İstanbul Valiliği, 21 Nisan pazar günü 'BtcTürk Boğa Koşusu' etkinliği kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 07.00-12.00 saatleri arasında kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları belirledi, vatandaşları yola çıkmadan önce dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.
KAPATILACAK YOLLAR
- Üsküdar Harem Sahilyolu ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Hâkimiyeti milliye caddesi (sahilyolu ile selmani pak caddesi arasından kalan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Paşalimanı caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Kuzguncuk çarşı caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Abdullah ağa caddesi kuzguncuk çarşı caddesi ile kuzguncuk tünel çıkışı arasında kalan kısım ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
- Dr. Eyüp Aksoy Caddesi
- Nuhkuyusu Caddesi
- Gümüşyolu Caddesi
- D-100 Karayolu
- Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi
- Hakimiyeti Milliye Caddesi
- Halk Caddesi
- Cumhuriyet Caddesi
- Dr. Fahri Atabey Caddesi
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı