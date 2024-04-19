Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da 21 Nisan pazar günü bazı yollar 07.00-12.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Valilik, alternatif güzergahları açıkladı.

İstanbul Valiliği, 21 Nisan pazar günü 'BtcTürk Boğa Koşusu' etkinliği kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 07.00-12.00 saatleri arasında kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları belirledi, vatandaşları yola çıkmadan önce dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

KAPATILACAK YOLLAR

  • Üsküdar Harem Sahilyolu ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
  • Hâkimiyeti milliye caddesi (sahilyolu ile selmani pak caddesi arasından kalan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
  • Paşalimanı caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar
  • Kuzguncuk çarşı caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
  • Abdullah ağa caddesi kuzguncuk çarşı caddesi ile kuzguncuk tünel çıkışı arasında kalan kısım ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

  • Dr. Eyüp Aksoy Caddesi
  • Nuhkuyusu Caddesi
  • Gümüşyolu Caddesi
  • D-100 Karayolu
  • Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi
  • Hakimiyeti Milliye Caddesi
  • Halk Caddesi
  • Cumhuriyet Caddesi
  • Dr. Fahri Atabey Caddesi

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
2024 yılında çıkması beklenen Netflix yapımı The Platform 2’den ilk görseller paylaşıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk yorum - GündemErdoğan'dan İsrail'in misillemesine ilk yorumTÜİK duyurdu: En popüler bebek isimler belli oldu - GündemEn popüler bebek isimleri belli olduTokat'taki deprem sonrası ürküten manzara: Gökyüzüne bakan hayrete düştü - GündemGökyüzüne bakan hayrete düştüYazar Eylem Tok ile oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen şüpheliye tahliye - GündemTürkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişmeBeylikdüzü'nde mağazaya silahlı saldırı! Polis, kaçan saldırganları arıyor - GündemMağazaya silahlı saldırı! Polis, kaçan saldırganları arıyorSiverek’te çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirildi - GündemÇok sayıda silah ve mühimmat bulundu! 3 kişi gözaltında
Sonraki Haber Yükleniyor...