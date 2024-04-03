Netflix, 10 yıl boyunca Facebook'ta yazdığınız bütün mesajları okudu!

Mahkemeye sunulan iddialara göre teknoloji devi Facebook'un kullanıcılarına daha iyi içerikler üretmesine yardımcı olmak için Netflix'e kullanıcı mesajlarını görüntülemesine izin verdi.

Facebook'un ana şirketi olan Meta ve çevrimiçi video devi Netflix kendilerini tekrardan mahkeme karşısında buldu. Mahkemeye sunulan belgelere göre iki firma arasındaki anlaşma gereği Netflix, Facebook kullanıcılarının özel mesajlarını okudu, karşılığında Facebook ile kendi kullanıcılarının verilerini paylaştı. Bu işbirliğinin on yıl boyunca sürdüğü iddialar arasında.

Geçtiğimiz Nisan ayında Meta'ya karşı açılan büyük bir anti-tröst davasının bir parçası olarak 23 Mart'ta açıklanan mahkeme belgeleri, Silikon Vadisi'nin en büyük iki oyuncusu arasındaki karmaşık ilişkiyi ortaya çıkardı.

DailyMail'in aktardığı bilgilere göre ABD vatandaşı olan Maximilian Klein ve Sarah Grabert adlı iki kişi tarafından açılan toplu dava, Netflix ve Facebook'un "özel bir ilişkiye sahip olduğunu" ve sosyal medya platformunun yayın sitesine kullanıcı verilerine "ısmarlama erişim" sağladığını iddia ediyordu.

NETFLIX, FACEBOOK KULLANICILARININ MESAJLARINA ERİŞMİŞ

İddiaların merkezinde Mark Zuckerberg ile yakın ilişkileri olduğu bilinen Netflix'in kurucu ortağı Reed Hastings bulunuyor. Reed Hastings aynı zamanda Facebook'un da yönetim kurulunda bir koltuğa sahip. Avukatların iddialarına göre 2011 yılından itibaren Facebook'un reklam hedefleme ve sıralama modelini güçlendirmek için Netflix ile anlaştı.

Elde ettiği bilgiler ile daha kişiselleştirilmiş içerikler sunan Netflix, karşılığında ise Facebook'a her 14 günde bir kullanıcılarının platformla olan etkileşimlerine dair verileri paylaştı.

Avukatlar, Hastings'in Facebook'un yönetim kuruluna katılmasından sonra bir ay içinde iki şirketin Netflix'in Facebook kullanıcılarının özel mesaj gelen kutularına programatik erişimine izin veren bir uygulama programlama arayüzü (Inbox API) anlaşması imzalandığını iddia etti.

Meta'ya karşı açılan büyük bir anti-tröst davasının bir parçası olarak dosyalanan yeni mühürsüz mahkeme belgeleri, Silikon Vadisi'nin en büyük iki oyuncusu arasındaki karmaşık ilişkiyi açığa çıkarmış gibi görünüyor.