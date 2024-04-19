Ünlü şarkıcı Yalın soy ismini kullanıyor Gerçek adı Hüseyin

Ünlü şarkıcı Yalın'ın gerçek adı nedir araştırılıyor. Stadyum konserine hazırlanan isim bu sene 20'nci yılını kutluyor. İşte, Yalın hakkında merak edilenler...

Şarkıcı, besteci ve söz yazarı olan Yalın'ın gerçek adı merak ediliyor.

20'nci yılına özel olarak Beşiktaş Stadyumu'nda konser verecek olan Yalın hakkındaki detaylar haberimizde yer alıyor.

30 Mart 1980 yılında doğan Yalın'ın gerçek adı Hüseyin Yalın'dır.

Sahne ismi olarak soyadı olan Yalın'ı kullanmayı tercih ediyor.

2004 yılında çıkardığı Zalim şarkısıyla ünlenen isim, bu yıl sanat hayatının 20'nci yılını kutluyor.

İlk bestelerini, Saint Michel Fransız Lisesine giderken aynı zamanda Doğan Canku ve Yurdaer Doğulu Müzik Okulları'ndaki eğitimlerine devam ettiği dönemde yaptı.

Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünde okurken albümü için ilk adımlarını attı.

İlk albümü Ellerine Sağlık, 2004 yılında çıktı.

Çıktığı dönemde büyük bir yankı uyandıran albümün devamı geldi;

2005 Bir Bakmışsın,

2007 Her Şey Sensin,

2009 Ben Bugün,

2012 Sen En Güzelsin,

2016 Bayıla Bayıla albümlerini çıkardı.

Albümleri dışında 20'den fazla single bulunuyor.