Gazeteci Erol Simavi'nin hayatı ve biyografisi

Erol Simavi kimdir, mesleği ne araştırılıyor. Gazeteci olan Erol Simavi'nin hayatı ve biyografisine dair merak edilenler araştırılıyor.

Gazeteci Erol Simavi'nin hayatı, kariyeri ve biyografisi araştırılıyor.

Erol Simavi, 5 Haziran 1930 tarihinde İstanbul Beykoz'da doğdu.

Gazeteci ve Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi ile "Melek" olarak hitap edilen Fatma Simavi'nin en küçük oğludur.

1949 yılında Işık Lisesi'nden mezun oldu.

1953 yılında babasının vefatıyla abisi Haldun Simavi ile Hurriyet gazetesinin yönetimine geçti.

Gazetecilik mesleğine henüz on iki, on üç yaşlarındayken 7 Gün dergisinde mücellit (ciltçi) olarak başladı.

Ardından sırasıyla makinist ve fotoğrafçı oldu. Daha sonra Hürriyet'i çıkarırken klişehane kuruldu ve oraya geçti.

1968 yılında abisi Haldun Simavi ile ortaklığı bitti. 1971 yılında abisi gazeteyi tamamıyla kendisine bıraktı.

22 Haziran 1993 yılında Erol Aksoy'a Hürriyet gazetesinin yüzde 25'lik payını 16 milyon dolar karşılığında sattı.

1993 yılında İsviçre'ye yerleşen Simavi, 1994 yılında geri kalan hisselerini Aydın Doğan'a sattı.

7 Haziran 2015 yılında Monako'da 85 yaşında vefat etti.

Naaşı Türkiye'ye getirilen isim, Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.