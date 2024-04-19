Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Instagram'a "dürtme" özelliği geliyor

Instagram'a "dürtme" özelliği geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Instagram&#039;a &quot;dürtme&quot; özelliği geliyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Instagram'ın yeni bir özellik geliştirdiği öğrenildi. Facebook'la özdeşleşen dürtme özelliği Instagram'a mı geliyor sorusunun cevabına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Instagram'a dürtme özelliği mi geliyor, profilde nerede olacak soruları araştırılıyor. 

Instagram'ın yeni bir özellik üzerine çalıştığı öğrenildi. Yeni gelen özellikle kullanıcılar birbirlerini dürtebilecek. 

MSN, Facebook gibi platformlarda kullanılan dürtme özelliği, X kullanıcısı ve uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi tarafından tespit edildi. Instagram'a

Dürtme özelliği kullanıcıların profil sayfalarının üst kısmında yer alacak.

Özellikle alakalı Meta, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı ve özelliğe dair henüz bir bildirimde bulunmadı. 

Özelliğin kullanıma sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. 

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
20 yıllık firar sona erdi! Son siparişini jandarmaya teslim etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'de deprem mi oldu? 19 Nisan Son Dakika! - Haberlerİzmir'de deprem mi oldu? 19 Nisan Son Dakika!İzmir ve çevresinde deprem hissedildi! 4.5 Yunanistan depremi son dakika - Haberlerİzmir ve çevresinde deprem hissedildi! 4.5 Yunanistan depremi son dakikaDöviz dolu çantayı bankta unuttu! Bulanlara 'açıktan hırsızlık' suçundan işlem yapıldı - HaberlerDöviz dolu çantayı bankta unuttu! Bulanlara 'açıktan hırsızlık' suçundan işlem yapıldıBranşlara göre 2024 öğretmen atama kontenjanı! 2023 yılında 45 bin öğretmen ataması yapıldı - HaberlerBranşlara göre 2024 öğretmen atama kontenjanı! 2023 yılında 45 bin öğretmen ataması yapıldıMerkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi 40,01 TL oldu - HaberlerMerkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi 40,01 TL olduMüslümanların yılbaşı gecesi Muharrem ayının 1. günüdür! Hicri yılın ilk günü 7 Temmuz olacak - HaberlerMüslümanların yılbaşı gecesi Muharrem ayının 1. günüdür! Hicri yılın ilk günü 7 Temmuz olacak
Sonraki Haber Yükleniyor...