Instagram'a "dürtme" özelliği geliyor

Instagram'ın yeni bir özellik geliştirdiği öğrenildi. Facebook'la özdeşleşen dürtme özelliği Instagram'a mı geliyor sorusunun cevabına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Instagram'a dürtme özelliği mi geliyor, profilde nerede olacak soruları araştırılıyor.

Instagram'ın yeni bir özellik üzerine çalıştığı öğrenildi. Yeni gelen özellikle kullanıcılar birbirlerini dürtebilecek.

MSN, Facebook gibi platformlarda kullanılan dürtme özelliği, X kullanıcısı ve uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi tarafından tespit edildi.

Dürtme özelliği kullanıcıların profil sayfalarının üst kısmında yer alacak.

Özellikle alakalı Meta, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı ve özelliğe dair henüz bir bildirimde bulunmadı.

Özelliğin kullanıma sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.