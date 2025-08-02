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Levent Bitecik kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Seslendirme sanatçısı hayatını kaybetti!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Levent Bitecik kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Seslendirme sanatçısı hayatını kaybetti!
Haber Spikeri, TRT, Star TV, Kanal D, Vefat, Cenaze Töreni, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk medya dünyasının tanınan isimlerinden, haber spikeri ve seslendirme sanatçısı Levent Bitecik, 65 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir ciddi bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenilen usta isim, Antalya’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kamuoyunca acı haber sonrası Levent Bitecik kimdir, neden öldü, hastalığı neydi soruları cevap aramaya başladı.

Levent Bitecik için Antalya’da düzenlenen cenaze töreni, sevenlerinin yoğun katılımı ile yapıldı. Kurşunlu Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından, Kurşunlu Kent Mezarlığı’na defnedilen Bitecik’in cenaze törenine eşi gazeteci Sibel Bitecik, kızı Birce Bitecik, aile yakınları, meslektaşları ve dostları katıldı. Törene Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş da iştirak etti.

LEVENT BİTECİK KİMDİR?

Levent Bitecik, Türk medya dünyasında uzun yıllar boyunca spikerlik ve seslendirme alanlarında görev yapmış deneyimli bir gazeteciydi. Meslek hayatına 1980’li yıllarda TRT FM’de spiker olarak başladı. Sonraki yıllarda Star TV ve Kanal D gibi önde gelen televizyon kanallarında haber spikerliği görevini üstlendi.

Güçlü sesi ve başarılı diksiyonuyla tanınan Bitecik, aynı zamanda pek çok belgesel ve dizi projesinde seslendirme sanatçısı olarak da görev aldı. Son olarak Kanal D Haber Merkezi’nde Seslendirme Uzmanı olarak çalışıyordu.

Levent Bitecik kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Seslendirme sanatçısı hayatını kaybetti! - 1. Resim

LEVENT BİTECİK NEDEN ÖLDÜ?

Levent Bitecik, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun süredir devam eden bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenilen usta gazeteci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 65 yaşında hayatını kaybetti.

Levent Bitecik kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Seslendirme sanatçısı hayatını kaybetti! - 2. Resim

LEVENT BİTECİK HASTALIĞI NEYDİ?

Levent Bitecik’in kesin olarak hangi hastalıkla mücadele ettiği kamuoyuyla paylaşılmadı. Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, uzun zamandır süren bir rahatsızlık nedeniyle tedavi görmekteydi. Vefatına da mücadele ettiği hastalığın yol açtığı belirtildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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