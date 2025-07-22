Serdar Ortaç mirasını kime bıraktığını açıkladı! Serdar Ortaç öldü mü, hastalığı neydi, sağlık durumu nasıl?

Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç, hem sağlık durumu hem de kişisel hayatına ilişkin yaptığı son açıklamalarla gündemde. Uzun süredir Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden 55 yaşındaki sanatçı, yaşadığı fiziksel ve psikolojik zorlukların ardından mirasını kime bırakacağına dair kararını da açıkladı. Serdar Ortaç öldü mü, hastalığı neydi, sağlık durumu nasıl soruları ise hayranlarının gündeminde yer buldu.

Serdar Ortaç verdiği bir röportajda, çocuk sahibi olmaması ve ciddi sağlık sorunları nedeniyle hayatına dair önemli kararlar aldığını söyledi. Maddi anlamda büyük bir serveti olmadığını dile getiren sanatçı “Bir evim var, çalışanlarım arasında bölüşsünler” dedi. Peki, Serdar Ortaç öldü mü, hastalığı neydi, sağlık durumu nasıl?

SERDAR ORTAÇ ÖLDÜ MÜ?

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Serdar Ortaç hakkında sosyal medyada “ Serdar Ortaç öldü” iddiaları dolaşıma girdi. Serdar Ortaç'ın öldüğüne dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ortaç’ın yaptığı “Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç” şeklindeki açıklaması sonrası, hayranları arasında büyük bir endişe oluştu.

SERDAR ORTAÇ HASTALIĞI NEYDİ?

Serdar Ortaç uzun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığı ile mücadele ediyor. Bağışıklık sisteminin merkezi sinir sistemine saldırmasıyla gelişen bu kronik hastalık, sanatçının hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçirmesine neden oluyor.

Ortaç daha önce MS hastalığının stresle kötüleştiğini ve ev hapsi sürecinde yaşadığı duygusal çöküntülerin sağlık durumunu olumsuz etkilediğini belirtmişti.

SERDAR ORTAÇ MİRASINI KİME BIRAKTI?

Serdar Ortaç yakın zamanda mal varlığına dair yaptığı açıklamada mirasını çalışanlarına bırakacağını açıkladı. Çocuğu olmadığını ve büyük bir servetinin bulunmadığını ifade eden Ortaç, sahip olduğu tek evi yanında çalışanlara bırakmak istediğini söyledi.

“Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun” diyen Ortaç kararının arkasında olduğunu da sözlerine ekledi.