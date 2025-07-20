Netanyahu öldü mü? İsrail Başbakanı Netanyahu'nun zehirlendiği duyuruldu

İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu’nun sağlık durumu ile ilgili gelişmeler yaşandı. Bugün kamuoyuna yapılan açıklamada 75 yaşındaki Netanyahu'nun beklenmedik bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. İsrail Başbakanlık makamlarından gelen resmi bilgilere göre, Netanyahu’nun yaşadığı rahatsızlık sebebiyle gıda zehirlenmesi ve bağırsak iltihabı tanısı konuldu. Netanyahu öldü mü, zehirlendi mi sorusu ise kamuoyunun gündemine yerleşti.

İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu Pazar günü yaşadığı ani rahatsızlık sonucu gıda zehirlenmesi, bağırsak iltihabı ve dehidrasyon teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Kamuoyunca ise Netanyahu öldü mü, zehirlendi mi soruları yöneltildi.

NETANYAHU ÖLDÜ MÜ?

İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu'nun sağlık durumu ile ilgili yapılan resmi açıklamada gıda zehirlenmesi, bağırsak iltihabı ve dehidrasyon nedeniyle rahatsızlandığı bildirildi.

Açıklamalarda Netanyahu'nun hayatını kaybettiğine dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi.Başbakanlık ofisi tarafından yapılan açıklamada Netanyahu'nun durumunun iyi olduğu, doktorlarının talimatları doğrultusunda önümüzdeki üç gün boyunca evinde dinlenerek devlet işlerini evinden yöneteceği ifade edildi.

NETANYAHU ZEHİRLENDİ Mİ?

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamalara göre, Binjamin Netanyahu'nun yaşadığı rahatsızlık bir gıda zehirlenmesi sonucu meydana geldi.

Gece saatlerinde aniden rahatsızlanan Netanyahu'ya yapılan tıbbi müdahalelerde, gıda zehirlenmesinin yanı sıra bağırsak iltihabı ve vücuttaki sıvı eksikliği (dehidrasyon) tespit edildi. Bu nedenle Başbakan, intravenöz sıvı tedavisi görerek tedavi altına alındı.

Doktorlarının önerisiyle Netanyahu önümüzdeki üç gün boyunca evinde istirahat edecek ve görevlerini evden sürdürecek. Ayrıca Netanyahu'nun 2023 yılında kalp pili takıldığı ve geçtiğimiz Aralık ayında idrar yolu enfeksiyonu teşhisi sonrası prostat ameliyatı geçirdiği biliniyor.