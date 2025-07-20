İsrail basını duyurdu: Netanyahu zehirlendi

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun zehirlendiği duyurdu. Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun durumunun iyi olduğunu ve 3 gün evde dinleneceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği açıklandı.

Yapılan açıklamada, Netanyahu'nun gece boyunca kendisini iyi hissetmediği ve doktorların tavsiyesiyle 3 gün evde dinleneceği aktarıldı.

NETANYAHU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Netanyahu'nun durumunun iyi olduğu ileri sürülerek dehidratasyon (vücuttaki sıvı eksikliği) nedeniyle intravenöz sıvı tedavisi (damardan sıvı verilmesi işlemi) gördüğü ifade edildi.

GAZZE'DE ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana ağır saldırılara maruz bıraktığı, 2 Mart'tan bu yana ise sıkı abluka uygulaması ve yardım girişlerini engellediği Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle çocuk ölümleri artıyor.

Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana ağır saldırılar düzenleyen İsrail, sınır kapılarını aylardır kapalı tutarak Filistinlileri sistematik olarak aç bırakıyor.

Artık neredeyse her gün 1 ya da 2 çocuğun "açlıktan" öldüğü Gazze'de şu ana kadar yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 70'i geçti.