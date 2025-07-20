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İsrail basını duyurdu: Netanyahu zehirlendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrail basını duyurdu: Netanyahu zehirlendi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun zehirlendiği duyurdu. Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun durumunun iyi olduğunu ve 3 gün evde dinleneceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği açıklandı.

Yapılan açıklamada, Netanyahu'nun gece boyunca kendisini iyi hissetmediği ve doktorların tavsiyesiyle 3 gün evde dinleneceği aktarıldı. 

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Netanyahu'nun durumunun iyi olduğu ileri sürülerek dehidratasyon (vücuttaki sıvı eksikliği) nedeniyle intravenöz sıvı tedavisi (damardan sıvı verilmesi işlemi) gördüğü ifade edildi. 

İsrail basını duyurdu: Netanyahu zehirlendi - 1. Resim

GAZZE'DE ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana ağır saldırılara maruz bıraktığı, 2 Mart'tan bu yana ise sıkı abluka uygulaması ve yardım girişlerini engellediği Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle çocuk ölümleri artıyor.

Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana ağır saldırılar düzenleyen İsrail, sınır kapılarını aylardır kapalı tutarak Filistinlileri sistematik olarak aç bırakıyor.

Artık neredeyse her gün 1 ya da 2 çocuğun "açlıktan" öldüğü Gazze'de şu ana kadar yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 70'i geçti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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