Beyaz Saray'dan Netanyahu'ya "deli" yakıştırması! ABD çileden çıktı

Netanyahu’nun Suriye’ye art arda düzenlediği hava saldırıları Washington’da alarm zillerini çaldı. Beyaz Saray kaynakları, Trump yönetiminde Netanyahu’nun artık “kontrolden çıkmış, tetik parmağı kaşınan bir lider” olarak görüldüğünü aktardı.

7 Ekim’den bu yana Gazze’de büyük bir yıkıma yol açan ve "ABD’nin Orta Doğu’daki şımarık çocuğu" olarak anılan İsrail, bu kez Trump yönetiminin artan baskısıyla karşı karşıya.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Suriye’ye yönelik son hava saldırıları, ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanları arasında ciddi endişeye yol açtı.

"BİBİ DELİ GİBİ DAVRANIYOR"

Washington yönetimi, Netanyahu’nun yönettiği hava operasyonlarını “kontrolden çıkmış” olarak değerlendirmeye başladı.

Axios’a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Netanyahu için “Bibi deli gibi davranıyor. Sürekli her şeyi bombalıyor” ifadelerini kullandı.

Yetkili, bu durumun Trump’ın Orta Doğu’daki diplomatik çabalarına zarar verebileceğini söyledi. Bir diğer üst düzey yetkili ise Trump’ın Netanyahu'yu doğrudan arayarak Gazze’de bir kiliseye yapılan saldırı sonrası açıklama istediğini iletti.

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"NETANYAHU, USLU DURMAYAN BİR ÇOCUK GİBİ"

Trump yönetiminde görevli üçüncü bir yetkili, Netanyahu’ya yönelik şüphelerin Beyaz Saray’da giderek arttığını ve İsrail Başbakanı’nın “tetik parmağı kaşınan ve yıkıcı bir lider” olarak görüldüğünü söyledi.

Yetkili, Netanyahu için “bazen uslu durmayan bir çocuk gibi” dedi.

SÜVEYDA'DA SALDIRI, ŞAM'DA BOMBA YAĞMURU..

İsrail’in bu hafta Süveyda’ya ilerleyen Suriye ordusuna ait tank konvoyunu vurmasının ardından tansiyon tırmandı. Çarşamba günü ise Şam’da başkanlık sarayına ve askeri karargaha yönelik hava saldırıları düzenlendi.

ABD YÖNETİMİNDEN 'DURUN' ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Netanyahu hükümetine saldırıları durdurma çağrısında bulundu. Ancak İsrail saldırılarını sürdürdü. ABD elçisi Tom Barrack'ın diplomatik çözüm için Tel Aviv’e baskı yaptığı, ancak netice alınamadığı bildirildi.

NETANYAHU, TRUMP'IN ÇEVRESİNİ AYAĞA KALDIRDI!

Beyaz Saray elçisi Steve Witkoff ve Trump’ın dostu Tom Barrack gibi isimler, İsrail’in son eylemlerinden duydukları rahatsızlığı doğrudan Başkan'a iletti.

ABD'deki genel kanı, Netanyahu’nun Suriye’deki saldırıları iç siyasi baskılar nedeniyle yürüttüğü yönünde. Bir yetkili, "Bibi'nin siyasi gündemi onun hislerini yönlendiriyor" dedi.

Soykırımcı Başbakan Netanyahu Washington’da Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeden sadece birkaç gün sonra, İran ve Gazze dosyaları sürerken yeni bir cephe daha açmış oldu. Trump yönetimi ise Netanyahu’nun attığı adımların, ABD’nin Suriye'de kurmak istediği dengeyi sarstığı görüşünde.

ABD'li Evanjelik liderlerden Mike Huckabee bile geçtiğimiz günlerde İsrail hükümetini, Hıristiyan topluluklara yönelik tutumu nedeniyle eleştirdi.

Öte yandan, Batı Şeria'da yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinli-Amerikalı Saif Musallet’in olayı da Netanyahu hükümetine yönelik baskıyı artırdı.