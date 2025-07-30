2025 askerlik yol parası ne kadar? Askerlik yol ücreti hesaplara yatacağı tarih

Askerlik yerlerinin belli olmasının ardından 2025 yılında yol parası miktarını merak ediyor. Askerlik yol parası Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen mesafe ve memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Gündemde ise Askerlik yol ücreti hesaplara yatacağı tarih yer alıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 celp döneminde askere gidecek yükümlülerin yol masraflarını karşılamak ödeme yapıyor. Peki, 2025 askerlik yol parası ne kadar? İşte askerlik yol ücreti hesaplara yatacağı tarih...

2025 ASKERLİK YOL PARASI NE KADAR?

Askerlik yol parası, 2025 yılında Askeralma Yönetmeliği’nin 102’nci maddesi uyarınca, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı iller arası ve il/ilçe arası mesafe cetvellerine göre hesaplanıyor.

ASKERLİK YOL PARASI NASIL HESAPLANIR?

Nüfusa kayıtlı olunan il/ilçe merkezi ile sevk edilen birliğin bulunduğu il/ilçe merkezi arasındaki mesafeye göre hesaplanıyor. Buna göre;

400 km’ye kadar mesafeler için mesafenin 1,6 katı,

400-799 km için 1,4 katı,

800-1200 km için 1,2 katı,

1201 km ve üzeri için ise mesafenin tamamı alınarak güncel memur maaş katsayısı ile çarpılıyor.

Yol parasına ek olarak iaşe bedeli de ödeniyor. Yükümlülerin yolculuk sırasındaki yeme-içme ihtiyaçlarını karşılamak için sabit bir tutar olarak belirlendi.

2025’te iaşe bedeli genellikle 20-40 TL arasında değişiyor ve mesafeye göre artabiliyor.

ASKERLİK YOL ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR?

Askerlik yol ücreti, sevk evraklarının alınmasından sonraki 3 iş günü içinde PTT şubelerine aktarılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın askerlik yerlerini açıklamasının ardından yeni celp döneminde askere gidecek yükümlülerin ödemeleri, sevk işlemlerinin tamamlanmasından kısa bir süre sonra hesaba yatırılıyor.

Yükümlüler, T.C. kimlik belgeleriyle herhangi bir PTT şubesine giderek “ASAL Ödemeleri” beyanında bulunarak paralarını çekebilir.