Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 2025 Ballon d'Or adayları kim oldu, Türkiye'den aday var mı? Liste açıklandı

2025 Ballon d'Or adayları kim oldu, Türkiye'den aday var mı? Liste açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2025 Ballon d&#039;Or adayları kim oldu, Türkiye&#039;den aday var mı? Liste açıklandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d’Or’un 2025 adayları açıklandı. Real Madrid, PSG ve Barcelona’nın yıldızları listede öne çıkarken genç yetenekler dikkat çekti. 22 Eylül’de Paris’te düzenlenecek törende sahibini bulacak ödül için 30 futbolcu yarışacak. Peki, bu yıl Türkiye’den aday var mı? Sosyal medyada, Lamine Yamal ve Ousmane Dembele gibi isimlerin favori olduğunu tartışılırken ödülün kime gideceği merak konusu.

France Football tarafından her yıl verilen Ballon d’Or ödülünün 2025 aday listesi, futbolseverlerin gündemine damga vurdu. 30 oyuncunun yer aldığı liste, hem deneyimli yıldızları hem de genç yetenekleri bir araya getiriyor. 

2025 BALLON D'OR ADAYLARI KİM OLDU?

2025 Ballon d’Or aday listesi, 7 Ağustos 2025’te France Football tarafından açıklanan 30 isimle şekillendi. 

Real Madrid’den Jude Bellingham, Vinicius Jr. ve Kylian Mbappé, PSG’den Ousmane Dembélé, Vitinha ve Achraf Hakimi, Barcelona’dan Lamine Yamal, Raphinha ve Pedri gibi yıldızlar listede öne çıkıyor.

2025 Ballon d'Or adayları kim oldu, Türkiye'den aday var mı? Liste açıklandı - 1. Resim

Ayrıca, Liverpool’dan Mohamed Salah ve Virgil van Dijk, Bayern Münih’ten Harry Kane, Chelsea’den Cole Palmer ve Bayer Leverkusen’den Florian Wirtz gibi isimler, 2024-25 sezonundaki performanslarıyla adaylığa hak kazandı. Türkiye'den aday olup olmadığı futbolseverlerin gündemine gelse de listede Türk futbolcu yer almıyor.

2025 Ballon d'Or adayları kim oldu, Türkiye'den aday var mı? Liste açıklandı - 2. Resim

2025 BALLON D'OR ADAYLARI LİSTESİ!

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martinez

Kylian Mbappé

Scott McTominay

Nuno Mendes

Joao Neves

Michael Olise

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Declan Rice

Fabian Ruiz

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Vinicius Jr.

Vitinha

Florian Wirtz

Lamine Yamal

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Senegal Başbakanı Sonko Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan törenle karşıladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş St. Patrick's maçı tek maç mı, rövanş var mı? - HaberlerBeşiktaş St. Patrick's maçı tek maç mı, rövanş var mı?İzmir su kesintisi sorgulama: İZSU sular ne zaman gelecek, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak? - Haberlerİzmir su kesintisi sorgulama: İZSU sular ne zaman gelecek, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak?A101 İndirimli ürünler kataloğu: Bu hafta hangi ürünler var? - HaberlerA101 İndirimli ürünler kataloğu: Bu hafta hangi ürünler var?Pazarlarda POS cihazı zorunlu mu, POS cihazı zorunluluğu ne zaman geçerli olacak? - HaberlerPazarlarda POS cihazı zorunlu mu, POS cihazı zorunluluğu ne zaman geçerli olacak?TUS sınav yerleri açıklandı mı? TUS 2. Dönem sınav yerleri sorgulama ekranı - HaberlerTUS sınav yerleri açıklandı mı? TUS 2. Dönem sınav yerleri sorgulama ekranı2025 Ballon d’Or ne zaman verilecek? Kenan Yıldız Kopa Trophy adayı gösterildi - Haberler2025 Ballon d’Or ne zaman verilecek? Kenan Yıldız Kopa Trophy adayı gösterildi
Sonraki Haber Yükleniyor...