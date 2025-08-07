2025 Ballon d'Or adayları kim oldu, Türkiye'den aday var mı? Liste açıklandı
Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d’Or’un 2025 adayları açıklandı. Real Madrid, PSG ve Barcelona’nın yıldızları listede öne çıkarken genç yetenekler dikkat çekti. 22 Eylül’de Paris’te düzenlenecek törende sahibini bulacak ödül için 30 futbolcu yarışacak. Peki, bu yıl Türkiye’den aday var mı? Sosyal medyada, Lamine Yamal ve Ousmane Dembele gibi isimlerin favori olduğunu tartışılırken ödülün kime gideceği merak konusu.
France Football tarafından her yıl verilen Ballon d’Or ödülünün 2025 aday listesi, futbolseverlerin gündemine damga vurdu. 30 oyuncunun yer aldığı liste, hem deneyimli yıldızları hem de genç yetenekleri bir araya getiriyor.
2025 BALLON D'OR ADAYLARI KİM OLDU?
2025 Ballon d’Or aday listesi, 7 Ağustos 2025’te France Football tarafından açıklanan 30 isimle şekillendi.
Real Madrid’den Jude Bellingham, Vinicius Jr. ve Kylian Mbappé, PSG’den Ousmane Dembélé, Vitinha ve Achraf Hakimi, Barcelona’dan Lamine Yamal, Raphinha ve Pedri gibi yıldızlar listede öne çıkıyor.
Ayrıca, Liverpool’dan Mohamed Salah ve Virgil van Dijk, Bayern Münih’ten Harry Kane, Chelsea’den Cole Palmer ve Bayer Leverkusen’den Florian Wirtz gibi isimler, 2024-25 sezonundaki performanslarıyla adaylığa hak kazandı. Türkiye'den aday olup olmadığı futbolseverlerin gündemine gelse de listede Türk futbolcu yer almıyor.
2025 BALLON D'OR ADAYLARI LİSTESİ!
Jude Bellingham
Ousmane Dembélé
Gianluigi Donnarumma
Désiré Doué
Denzel Dumfries
Serhou Guirassy
Viktor Gyökeres
Erling Haaland
Achraf Hakimi
Harry Kane
Khvicha Kvaratskhelia
Robert Lewandowski
Alexis Mac Allister
Lautaro Martinez
Kylian Mbappé
Scott McTominay
Nuno Mendes
Joao Neves
Michael Olise
Cole Palmer
Pedri
Raphinha
Declan Rice
Fabian Ruiz
Mohamed Salah
Virgil van Dijk
Vinicius Jr.
Vitinha
Florian Wirtz
Lamine Yamal