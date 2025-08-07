2025 Ballon d'Or adayları kim oldu, Türkiye'den aday var mı? Liste açıklandı

France Football tarafından her yıl verilen Ballon d’Or ödülünün 2025 aday listesi, futbolseverlerin gündemine damga vurdu. 30 oyuncunun yer aldığı liste, hem deneyimli yıldızları hem de genç yetenekleri bir araya getiriyor.

2025 BALLON D'OR ADAYLARI KİM OLDU?

2025 Ballon d’Or aday listesi, 7 Ağustos 2025’te France Football tarafından açıklanan 30 isimle şekillendi.

Real Madrid’den Jude Bellingham, Vinicius Jr. ve Kylian Mbappé, PSG’den Ousmane Dembélé, Vitinha ve Achraf Hakimi, Barcelona’dan Lamine Yamal, Raphinha ve Pedri gibi yıldızlar listede öne çıkıyor.

Ayrıca, Liverpool’dan Mohamed Salah ve Virgil van Dijk, Bayern Münih’ten Harry Kane, Chelsea’den Cole Palmer ve Bayer Leverkusen’den Florian Wirtz gibi isimler, 2024-25 sezonundaki performanslarıyla adaylığa hak kazandı. Türkiye'den aday olup olmadığı futbolseverlerin gündemine gelse de listede Türk futbolcu yer almıyor.

2025 BALLON D'OR ADAYLARI LİSTESİ!

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martinez

Kylian Mbappé

Scott McTominay

Nuno Mendes

Joao Neves

Michael Olise

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Declan Rice

Fabian Ruiz

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Vinicius Jr.

Vitinha

Florian Wirtz

Lamine Yamal