2025 kasım ara tatil ne zaman? 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatil takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mayıs 2025 13:24 - Güncelleme: 19 Mayıs 2025 13:24 - Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Yeni dönemde okulların açılma ve kapanma tarihi belli oldu. Tatil planlarını şimdiden ayarlamak isteyen öğrenciler ve öğretmenler 2025 kasım ve nisan ara tatil tarihini merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıklayarak öğrenci, veli ve öğretmenlerin merakla beklediği tarihleri netleştirdi. Okulların açılışından tatil dönemlerine kadar tüm detaylar, eğitim planlamalarını kolaylaştıracak şekilde kamuoyuyla paylaşıldı. 2025 KASIM ARA TATİL NE ZAMAN? 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Tatil, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin tamamını kapsıyor. 2025 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN? 2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılında ikinci dönem ara tatilinin mart ayında olması planlandı. 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. 2025-2026 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi belli oldu. Öğretmenler 1 Eylül Pazartesi günü okullara dönecek. Eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ise 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025 arasında, Yarı yıl tatili 19 Ocak - 30 Ocak 2026 tarihleri arasında, İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart - 20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. 2. dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan