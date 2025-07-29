2025 safer ayı ne zaman başlıyor?

Hicri takvimin ikinci ayı olan safer ayı 2025 yılında başladığı tarih gündemde. Muharrem ayının sona ermesiyle beraber Müslümanlar, Safer ayı ne zaman başlıyor sorusunu araştırıyor.

Hicri takvimin ikinci ayı olan Safer ayı ne zaman başlıyor merak edildi. Müslüman alemi tarafından önemli olan bu ayda yapılacak ibadetler ve önemli günler araştırılıyor.

2025 SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri yılın ikinci ayı olan ve Muharrem ayından sonra gelen Safer ayı 2025 yılında 26 Temmuz Cumartesi günü başladı. 29 gün sürecek Safer ayı 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü noktalanacak.

SAFER AYININ ÖNEMİ VE İBADETLERİ

Safer ayı, Hicri takvimin ikinci ayıdır. Bu ay halk arasında "uğursuzluk" olarak yayılsa da böyle bir durumun dini dayanağı yoktur. Safer ayı ile diğer ay ve günlerin uğursuz olduğu doğru değildir. Dinimizde uğursuz gün ve ay yoktur. Mektubat-ı Rabbanide aktarılana göre,

Günlerin uğursuzluğu, âlemlere rahmet olan Muhammed aleyhisselâmın gelmesi ile bitmiştir. Uğursuz günler, eski ümmetlerde vardı.

Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Günler, Allah’ın günleridir, kullar da, Allah’ın kullarıdır.) [1/256]

Her ay olduğu gibi Safer ayı da müminler için ibadet ve dua ile değerlendirilecek kıymetli bir zaman dilimidir.