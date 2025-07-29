Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 2025 safer ayı ne zaman başlıyor?

2025 safer ayı ne zaman başlıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2025 safer ayı ne zaman başlıyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hicri takvimin ikinci ayı olan safer ayı 2025 yılında başladığı tarih gündemde. Muharrem ayının sona ermesiyle beraber Müslümanlar, Safer ayı ne zaman başlıyor sorusunu araştırıyor.

Hicri takvimin ikinci ayı olan Safer ayı ne zaman başlıyor merak edildi. Müslüman alemi tarafından önemli olan bu ayda yapılacak ibadetler ve önemli günler araştırılıyor. 

2025 SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 

Hicri yılın ikinci ayı olan ve Muharrem ayından sonra gelen Safer ayı 2025 yılında 26 Temmuz Cumartesi günü başladı. 29 gün sürecek Safer ayı 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü noktalanacak. 

2025 safer ayı ne zaman başlıyor? - 1. Resim

SAFER AYININ ÖNEMİ VE İBADETLERİ

Safer ayı, Hicri takvimin ikinci ayıdır. Bu ay halk arasında "uğursuzluk" olarak yayılsa da böyle bir durumun dini dayanağı yoktur. Safer ayı ile diğer ay ve günlerin uğursuz olduğu doğru değildir. Dinimizde uğursuz gün ve ay yoktur.  Mektubat-ı Rabbanide aktarılana göre,

Günlerin uğursuzluğu, âlemlere rahmet olan Muhammed aleyhisselâmın gelmesi ile bitmiştir. Uğursuz günler, eski ümmetlerde vardı.

Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Günler, Allah’ın günleridir, kullar da, Allah’ın kullarıdır.) [1/256]

Her ay olduğu gibi Safer ayı da müminler için ibadet ve dua ile değerlendirilecek kıymetli bir zaman dilimidir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Denize giren yara döküyor! Aciller doldu taştı... Nedeni belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ege'nin Hamsisi nerede çekildi? - HaberlerEge'nin Hamsisi nerede çekildi?Tayland - Kamboçya çatışmasının perde arkası: İki komşunun problemi ne? - HaberlerTayland - Kamboçya çatışmasının perde arkası: İki komşunun problemi ne?Sıcaklar ne zaman düşecek? Meteoroloji'den yağmur haberi geldi - HaberlerSıcaklar ne zaman düşecek? Meteoroloji'den yağmur haberi geldiABD'nin yoğurt kralı Hamdi Ulukaya Chobani markasını nasıl oluşturdu? - HaberlerDünyanın konuştuğu 'Yoğurt kralı' markasını nasıl oluşturdu?Hamdi Ulukaya kimdir? - HaberlerHamdi Ulukaya kimdir?İrfan Demet kimdir? İETT Genel Müdürü hakkında gözaltı kararı verildi - Haberlerİrfan Demet kimdir? İETT Genel Müdürü hakkında gözaltı kararı verildi
Sonraki Haber Yükleniyor...