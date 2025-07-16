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2025 temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2025 temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Resmi Gazete&#039;de yayımlandı
SGK, Emekli Maaşları, Resmi Gazete, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emekli maaşlarına yapılan zam geçtiğimiz günlerde netleşti. En düşük emekli maaşına yönelik düzenleme TBMM'de kabul edilirken milyonlarca emekli, maaş farklarının hesaplarına yatacağı tarihi araştırıyor. Özellikle SGK-Bağ-Kur emeklileri, 2025 temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak merak ediyor.

Milyonlarca emekli, emekli maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihi araştırıyor. Zamlı emekli maaşlarının ödeme tarihleri yakından takip ediliyor. 2025 Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak, gözler ödeme takviminde.

2025 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve memur emeklileri için maaş farkı ödeme takvimi henüz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulmadı. Temmuz 2025 Memur ve memur maaş farkı ödemelerinin en geç Ağustos ayından itibaren hesaplara geçmesi tahmin ediliyor. Emekli maaş farkı ödeme tarihlerine ilişkin SGK'dan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

2025 temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak? - 1. Resim

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI MI?

En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya çıkartılmasına ilişkin kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

14 Temmuz Pazartesi tarihli Resmi Gazete'de, " "31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “14.469” ibaresi “16.881” şeklinde değiştirilmiştir." şeklinde yer aldı.

2025 temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak? - 2. Resim

2025 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklileri maaş ödemelerini her ayın 17'si ve 26'sı arasında tahsis numarasına göre alıyor. Bağ-kur emeklileri ise maaşlarını 25-28'i arasında yer alıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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