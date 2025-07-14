Kabine Toplantısı ne zaman? 2025 Temmuz toplantı gündemi merak ediliyor

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. Gözler, 2025 Temmuz ayı toplantı gündem maddelerinde. Emekli maaş zammı sonrası yapılacak ek düzenlemeler, asgari ücret ve Terörsüz Türkiye sürecine yönelik alınacak kararlar merak ediliyor.

Gündemde olaylar sonrası gözler Kabine Toplantısı tarihi ve saatine çevrildi. Kamuoyu kabineden çıkacak kararları takip ederken emekli maaş zammı, ek düzenlemeler, asgari ücret durumu ile dış politikada alınacak kararlar merak ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı tarihi ve saatine yönelik resmi açıklama henüz yapılmadı. Detaylar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir düzenleniyor. En son 30 Haziran'da gerçekleşmişti.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Temmuz ayında emeklilere yüzde 16,67 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maşı 14 bin 469 liradan, 16 bin 881 liraya yükseldi.

Kabine toplantısında emekli maaş zammına yapılacak ek düzenlemeler, asgari ücrete yönelik adımlar merak ediliyor. Terörsüz Türkiye sürecine dair de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması beklenirken son dönemlerde iç ve dış politikada yaşanan gelişmeler ve alınacak kararlar Kabine'nin gündeminde olacak.