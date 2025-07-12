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En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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En düşük emekli maaşı Resmi Gazete&#039;de yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?
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2025 Temmuz zammıyla SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’den 16 bin 881 TL’ye yükseldi. Meclis'ten geçen en düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımlanmadığı ve yürürlüğe gireceği tarih milyonlarca emeklinin gündeminde.

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2025 Temmuz ayı maaş zammı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL’ye çıkarılmasını öngören düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanmayı bekliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenleme, henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. TBMM Genel Kurulu'nda 10 Temmuz'da kabul edilen ve yasalaşan en düşük emekli maaşının yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. 

En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? - 1. Resim

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

En düşük emekli maaşına ilişkin zam düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra Temmuz 2025 ödeme döneminden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu hafta içinde Resmi Gazete'de yayımlanacağı tahmin ediliyor. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ödemelerin tahsis numarasına göre 17-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. 

En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? - 2. Resim

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 Temmuz zammıyla SKK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'den 16 bin 881'TL'ye yükseldi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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