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2025 Temmuz enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2025 Temmuz enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TÜİK, 2025 Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamak için geri sayıma başladı. Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 35,05 olarak kaydedildi. Memur ve emekli maaş zamlarının netleşmesinin ardından Temmuz enflasyon verileri ne zaman saat kaçta açıklanacak merak edildi.

TÜİK enflasyon verileri Temmuz ayı merakla bekleniyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları, memur ve emekli maaş zamlarından kira artışlarına kadar birçok alanda belirleyici oluyor. Peki, 2025 Temmuz enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2025 TEMMUZ ENFLASYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK enflasyon verilerini her ayın 3'ünde saat 10.00'da açıklıyor. Ancak 3 Ağustos 2025'in pazar gününe denk gelmesi nedeniyle Temmuz ayı enflasyon rakamları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da yayımlanacak. 

Haziran ayına göre enflasyon yüzde 1,27 yıllık enflasyon verileri yüzde 35,05 olarak açıklanmıştı.

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2025 HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Haziran ayında kira kontrat süresi dolan ve kira sözleşmesi yenileyecekler açıklanan rakamlara göre 12 aylık TÜFE rakamlarına göre zamlı ödeme yapabilecek. Haziran kira zam oranı yüzde 45,80 olarak uygulanacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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