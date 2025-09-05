2025 YKS 2. tercihler ne zaman?

YKS tercih sonuçlarına göre yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, 2025 YKS 2. tercih tarihlerini araştırıyor. Ek tercih süreci ve boş kontenjanlar için öğrenciler, ÖSYM duyurularını kontrol ediyor.

2025 YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

25 Ağustos'ta açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından öğrenciler üniversite kayıtlarını 1-5 Eylül tarihleri arasında yapıyor. Üniversite kayıt sürecinin ardından boş kontenjanların belli olmasıyla 2. tercih (ek tercih) sürecinin başlaması bekleniyor. Tahmini olarak Eylül'ün 2. veya 3. haftası ek tercihlerin başlaması tahmin edildi.

2024 yılında tercih sonuçları 13 Ağustos tarihinde açıklanmış ve ek tercihler 6-11 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

2025 YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Üniversitelere kayıt tarihlerinin ardından boş kontenjanlar belli olacak. Ardından yayımlanacak kılavuzda taban puanlar ve boş kontenjanlara göre adaylar, ek tercih işlemlerini ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden yapabilir. Ancak ek yerleştirme kılavuzunun ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

KİMLER 2. TERCİH YAPABİLİR?

Ek tercih hakkı, ilk yerleştirme sonuçlarında herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ve ilk tercih döneminde tercih yapmayan adaylar için geçerlidir. Adaylar, ÖSYM'nin belirlediği ek tercih kılavuzuna göre boş kalan kontenjanlar arasından tercihlerini yapabilir.