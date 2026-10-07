2026 Ballon d'Or (Altın Top) ödülleri için sayılı gün kaldı! 2026 Ballon d'Or töreni ne zaman?

2026 Ballon d'Or ödülleri için sayılı gün kaldı! 1956’dan bu yana dağıtılan Altın Top (Ballon d’Or), futbol dünyasının prestijli ödüllerinden kabul ediliyor. France Football ve UEFA tarafından ortaklaşa düzenlenen törenin, ödülü ilk kazanan İngiliz futbolcu Sir Stanley Matthews'ın anısına Londra'da yapılacağı kaydedildi. Peki, 2026 Ballon d'Or töreni ne zaman?

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Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top), bu yıl İngiltere'nin başkenti Londra'da sahibini bulacak. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 70. Ballon d'Or ödül töreni, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek.

France Football ve UEFA tarafından ortaklaşa düzenlenen törenin, ödülü ilk kazanan İngiliz futbolcu Sir Stanley Matthews'ın anısına Londra'da yapılacağı kaydedildi.

Ödülü geçen yıl erkek futbolunda Ousmane Dembele, kadın futbolunda ise Aitana Bonmati kazanmıştı.

2026 Ballon dOr (Altın Top) ödülleri için sayılı gün kaldı! 2026 Ballon dOr töreni ne zaman?

2026 BALLIN D'OR ADAYLAR LİSTESİ

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 30 kişilik aday listesi açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşan Paris Saint-Germain (PSG) kadrosundan ödülün son sahibi Ousmane Dembele'nin yanı sıra Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi ve Vitinha başta olmak birçok oyuncu listeye dahil edildi. Barcelona'dan transfer edilen Ferran Torres'in de dahil olmasıyla PSG'den ödüle aday gösterilen oyuncuların sayısı 10'a ulaştı.

Listede 8 kez Altın Top sahibi Arjantinli Lionel Messi de yer aldı.

Adaylar şöyle:

Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Willian Pacho, Fabian Ruiz (PSG), Erling Haaland (Manchester City), Rodri (Manchester City/Barcelona), Gabriel Magalhaes, Declan Rice, William Saliba (Arsenal), Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano (Bayern Münih), Pau Cubarsi, Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona/PSG), Lautaro Martinez (Inter), Bruno Fernandes (Manchester United), Lionel Messi (Inter Miami), Sadio Mane (Al Nassr), Julian Quinones (Al Qadsiah)

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