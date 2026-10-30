2026-GUY/2 nihai başvuru takvimi belli oldu! 2026-GUY/2 başvuruları ne zaman bitecek?
2026 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY/2), 21 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar, ön başvuru sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebiliyor. Sonuç duyurusuyla birlikte 2026-GUY/2 nihai başvuru takvimi belli oldu!
2026 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY/2), 21 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar, ön başvuru sonuçlarına 27 Ekim 2026 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Sınava ön başvuru yapan adaylardan KPSS puanı sıralamasında atama yapılacak kadronun en fazla beş katı içinde yer alıp nihai başvuru yapacak olanlar, nihai başvurularını 30 Ekim-3 Kasım 2026 tarihleri arasında yapacaktır. Adaylar, nihai başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-GUY/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek.