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2026-GUY/2 nihai başvuru takvimi belli oldu! 2026-GUY/2 başvuruları ne zaman bitecek?

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2026-GUY/2 nihai başvuru takvimi belli oldu! 2026-GUY/2 başvuruları ne zaman bitecek?
Başlık Resmi2026-GUY/2 nihai başvuru takvimi belli oldu! 2026-GUY/2 başvuruları ne zaman bitecek?

2026 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY/2), 21 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar, ön başvuru sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebiliyor. Sonuç duyurusuyla birlikte 2026-GUY/2 nihai başvuru takvimi belli oldu!

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2026 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY/2), 21 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar, ön başvuru sonuçlarına 27 Ekim 2026 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

2026-GUY/2 nihai başvuru takvimi belli oldu! 2026-GUY/2 başvuruları ne zaman bitecek?
Başlık Resmi2026-GUY/2 nihai başvuru takvimi belli oldu! 2026-GUY/2 başvuruları ne zaman bitecek?


Sınava ön başvuru yapan adaylardan KPSS puanı sıralamasında atama yapılacak kadronun en fazla beş katı içinde yer alıp nihai başvuru yapacak olanlar, nihai başvurularını 30 Ekim-3 Kasım 2026 tarihleri arasında yapacaktır. Adaylar, nihai başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-GUY/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT
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